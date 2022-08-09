豐澤消費券優惠2022低至17折　熱搶限量1折Dyson風筒、OSIM導入機

【消費券2022／豐澤消費券優惠】政府電子消費券經已派發第二期$5,000，相信不少女生都會趁機會為家中入手各種電器。豐澤全線門市及網店於8月7日至9月30日期間推出新一期消費券優惠「消費激賞祭」，超過 1,500 件電器及電子產品低至 17 折優惠，例如脫毛機、風筒、美容儀、廚房電器等。此外，更有限量1折產品抽籤搶購、並派發總值高達$1,600的電子優惠券。



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豐澤消費券優惠2022│登記抽籤 21 件熱搶 1 折產品

推廣期內，豐澤會分階段推出21件精選產品以1折限量發售，包括有Switch、MacBook Air、Kobo 電子閱讀器等，當中女生必搶的就有$368 Dyson 風筒 、$128 OSIM導入機等。抽籤會於早上 10 時於豐澤 APP 準時開搶，中籤顧客需於指定門市購買及取貨。每三日更新產品列表及發放登記抽籤程序一次，只限易賞錢會員參與。

▼▼▼【按圖看】豐澤消費券優惠2022│精選限量1折產品價錢及時間表▼▼▼

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豐澤消費券優惠2022│精選超過 1,500 件產品低至 17 折

另外，家電、廚電、電子潮物、美容及個人護理用品等超過 1,500 件產品減價低至 17 折發售。愛美的女生可以趁減價入手彩光脫毛機、美寄儀等個人護理用品。愛下廚的美食控亦可以選擇氣炸鍋、焗爐等廚房電器。

▼▼▼【按圖看】豐澤消費券優惠2022│精選產品低至 17 折▼▼▼

豐澤消費券優惠2022│電子優惠券總值高達$1,600

豐澤全線門市及網店將向易賞錢會員派發多款電子優惠券，高達總值$1,600，大家可使用優惠券於門市或網店購買減價產品，例如購買美容及個人護理產品滿$1,000即減$50，變上折上折。優惠券名額有限，派完即止。