眼線液筆乾掉3招急救法　酒精棉片、化妝水成救星　附@cosme排行

眼線筆推薦2022｜在疫情底下每天都要戴口罩，眼妝便自然成為了女生整個妝容的最重要部分，當中畫上一條精緻的眼線更會令雙眼在視覺上有增大的效果，顯得炯炯有神。不少女生都會選用眼線液筆，不過眼線液筆不時都會出現乾掉的情況，影響使用。眼線液筆乾掉或無墨該怎麼辦？以下就為女生們提供3個方法拯救眼線筆。



眼線筆的種類繁多，當中包括眼線膠筆、眼線膏等，而眼線液筆因為筆頭較尖，可以畫出較精緻幼細的眼線，是不少女生的必備化妝品之一。然而，隨著眼線液筆多次使用，沾上眼影、睫毛膏等化妝品後或會令還有眼線液的筆頭有機會出現阻塞，畫不出眼線不能使用。很多時眼線液筆未必是墨水用盡亁掉，只是出現阻塞，以下3個急救方法就可以解決眼線液筆乾掉或無墨的問題。

眼線液筆乾掉急救法1. 使用酒精棉片

眼線液筆乾掉有可能是因為筆頭出現阻塞所致，女生們可以將眼線液筆在濕的酒精棉片多角度畫數下，阻塞筆頭眼線液的物質就會被酒精分解，令眼線液筆回復流暢。記者就曾經實試這個方法，僅用一塊酒精棉片便成功救回只用過數個月的眼線液筆。

眼線液筆乾掉│使用酒精棉片（Gettyimage）

眼線液筆乾掉急救法2. 噴濕筆頭

有時候忘記為眼線液筆蓋上筆蓋或是長時間放置在冷氣地方都可能會令眼線液筆乾掉，此時可以用噴霧將眼線液筆的筆頭噴濕，增加筆頭的濕度，再畫數下，令眼線液筆回復正常。

眼線液筆乾掉│噴濕筆頭（Gettyimage）

眼線液筆乾掉急救法3. 用化妝水浸泡

想讓乾掉的眼線液筆起死回生，亦可以嘗試用化妝水。女生們可以倒出少許化妝水，然後把眼線液筆的筆頭部分浸泡在化妝水中數秒，便可令眼線液筆回復濕度。

眼線液筆乾掉│用化妝水浸泡（Gettyimage）

市面上的眼線筆種類繁多，除了有眼線液筆外，亦有眼線膠筆、眼線膏等相關眼線化妝品，到底哪一款眼線筆才好用？《01女生》就為大家整合了香港@cosme 2022的眼線筆排行榜的好用眼線第第1位至第5位，女生們可以在買眼線筆前參考一下。

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