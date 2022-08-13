藤原紀香相隔28年再代言啤酒 5招凍齡保養法：自製蔬果汁排毒美顏

藤原紀香凍齡保養法｜現年51歲的日本女星藤原紀香憑著火辣身材紅遍亞洲，被封為「性感女神」，當年她與郭富城合作拍攝電影《雷霆戰警》，兩人其後更曾傳出緋聞，令港人對藤原紀香這名字留下了深刻的印象。藤原紀香近日出席啤酒代言活動，更與28年前的廣告照同框，不少網民大讚她身材、肌膚保養得宜，是凍齡美魔女！《01女生》為大家整合藤原紀香5大凍齡保養法，讓女生們參考一下！



藤原紀香凍齡保養法｜藤原紀香近日出席啤酒代言活動，更與28年前的廣告照同框，不少網民大讚她身材、肌膚保養得宜，是凍齡美魔女！（orika Fujiwara＠FB）

藤原紀香凍齡保養法｜1. 起床後第一時間浸浴

藤原紀香一般會在起床後第一時間浸浴洗澡，她曾分享指，自己平日的體溫只有35.2度，但浸浴後就能回升至36.7度，有助改善手腳冰冷的問題。加上浸浴有助促進身體新陳代謝、改善血液循環及激活淋巴，具有燃燒脂肪功效，能夠幫助維持身形。

藤原紀香凍齡保養法｜起床後第一時間浸浴（Norika Fujiwara＠FB）

藤原紀香凍齡保養法｜2. 冷熱水交替洗臉

要保養好肌膚，就要由臉部清潔入手，藤原紀香會用冷熱水交替的方式來洗臉，亦會用毛巾敷臉。熱水有助打開毛孔幫助深層清潔，冷水就有助收縮毛孔，一冷一熱的水溫能讓臉部肌膚保持緊緻、有彈性，是藤原紀香保養凍齡好肌膚的一大秘訣！

藤原紀香凍齡保養法｜冷熱水交替洗臉（Norika Fujiwara＠FB）

藤原紀香凍齡保養法｜3. 注重健康飲食、自製蔬果汁

屬於易胖體質的藤原紀香注重健康飲食，平日基本上都是吃清蒸料理，避免攝取多餘油脂導致肥胖。藤原紀香平日也喜歡吃三文魚，三文魚有助抗氧化及提高免疫力，對女生也是相當有益的！另外，她也會自製蔬果汁，推介苦瓜、芹菜、甘筍汁等，具有瘦身美容及養生作用，更有助改善腸道環境，促進腸胃健康。

藤原紀香凍齡保養法｜注重健康飲食、自製蔬果汁（Norika Fujiwara＠FB）

藤原紀香凍齡保養法｜4. 吃適量堅果類食品

藤原紀香曾分享指，自己每天一定會吃適量的杏仁、夏威夷豆等堅果類的食物，而堅果內含有的油脂富含維他命E，具有抗氧化功效，有助抗皺去斑，是不錯的美容食品，但切記不要吃過量啊！

藤原紀香凍齡保養法｜吃適量堅果類食品（Norika Fujiwara＠FB）

藤原紀香凍齡保養法｜5. 90分鐘睡眠法則

作為藝人，經常會因為工作繁忙而缺乏睡眠，但睡眠不足會令皮膚變差，藤原紀香曾分享指，原來睡眠節奏是以90分鐘為單位，在繁忙工作中抽90分鐘補一補眠，便能瞬間充充電，回復精神！

藤原紀香凍齡保養法｜90分鐘睡眠法則（Norika Fujiwara＠FB）

【藤原紀香Q&A】