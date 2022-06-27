張娜拉嫁年輕6歲男友無違和 「最強童顏」靠自創4步瘦臉按摩凍齡

張娜拉結婚｜「最強童顏女星」張娜拉昨天嫁給年輕6歲的圈外男友，而張娜拉雖一早對外宣布婚禮所有事宜將不對外公布，但韓媒亦曝出張娜拉身穿鍛面方領長袖婚紗的結婚造型相，相中的張娜拉一點不像已經41歲。出道多年的張娜拉生理時鐘彷彿像靜止了一樣，容貌不老反而更年輕，只因張娜拉每星期都會進行瘦面按摩拉提法，更自創敷面膜很有效的「面膜3溫暖」？



張娜拉結婚｜韓星鄭泰祐與張娜拉合照（jungtaewoo@IG）

張娜拉凍齡保養靠每週去角質、注重眼周保養是每日塗眼霜

張娜拉結婚｜韓國媒體《10 Asia》日前曝出張娜拉與圈外年輕6歲男友結婚當日的照片，只見已41歲的張娜拉仍舊維持緊緻、白嫩透紅的少女肌。(run_darly@IG)

韓國媒體《10 Asia》日前曝出張娜拉與圈外年輕6歲男友結婚當日的照片，只見已41歲的張娜拉仍舊維持緊緻、白嫩透紅的少女肌，穿上純白色的方領長袖婚紗，搭配閃爍的公主王冠頭飾雪白頭紗，高貴優雅之餘亦讓網民大讚已41歲的張娜拉，與年輕6歲的丈夫站在一起是絲毫看不見年齡差。

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張娜拉結婚｜出道21年的張娜拉，早年憑劇集《開朗少女成功記》、《皇后的品格》和《VIP》等成為入屋女星。(nara0318@IG)

張娜拉凍齡保養靠每週去角質、注重眼周保養是每日塗眼霜

出道21年的張娜拉，早年憑劇集《開朗少女成功記》、《皇后的品格》和《VIP》等成為入屋女星，而擁有很強童顏的張娜拉往往在網民票選的「童顏女星」或「母胎美女」中穩奪前3甲的位置，而張娜拉曾在綜藝節目《Happy Together》大方分享到，樣子與膚質的好除了是遺傳自母親，她日常的護膚習慣亦花費不少心機，例如：張娜拉會定期去角質，因為每週進行去角質，可為皮膚來一個深層清潔去掉皮膚表面老廢角質，從而保持皮膚變得更白晢；張娜拉沒有眼紋或是黑眼圈，也是她很注重眼周保養，必定每日塗眼霜、再配以眼部按摩，即先用手指稍微搓熱眼霜再均勻按壓眼周上下，張娜拉分享到小技巧是手勢要以輕點、輕壓方式打圈按摩，才不會傷害眼部很脆弱的肌膚。

張娜拉結婚｜張娜拉曾在綜藝節目《Happy Together》大方分享到，樣兒與膚質的好除是遺傳自母親，她日常的護膚習慣亦花費不少心機。(nara0318@IG)

張娜拉白晢肌因愛素顏示人 自創 「面膜3溫暖」、緊緻臉部按摩法

另外，張娜拉在沒有工作時，也盡可以會素顏示人、她平日不論多累也會徹底卸妝、攜帶養生飲品讓臉氣色看起更紅潤等，就連敷面膜也是比起平常人更為有秘訣，以「面膜3溫暖」令皮膚更能夠吸收護膚品的保養成分，例如敷面膜前張娜拉會用熱毛巾敷臉擴張毛孔，敷熱毛巾後會冷藏化妝棉後再濕敷上臉，最後是輕拍臉部後敷上面膜，加強吸收力。不過最重要的是張娜拉獨創1個緊緻臉部的按摩法，因為張娜拉認為最顯老的地方無疑是臉上出現皺紋，如法令紋和皺眉紋等。

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【張娜拉Q&A】