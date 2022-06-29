頭髮護理｜大S親授護髮6大秘笈　想黑髮柔順、亮澤秘訣是不能摸？

大S和具俊曄倆人結婚已快4個月了～盤點演藝圈「愛髮癡狂」的女明星，大S絕對可以穩坐冠軍寶座！



擁有一頭招牌烏黑亮麗秀髮的她，私下對待頭髮可說是相當龜毛，這次特別整理6個她分享過的養髮秘訣，想要頭髮維持柔順、黑又亮趕快試試！然後，還要記得一個重點~手機號碼別換，這樣初戀才能找到妳！

愛髮狂魔大S的6養髮大秘訣，想擁有一把烏黑亮澤秀髮的姐妹們不要錯過！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 準備不同功效梳子

大S對梳子超級講究，光是梳子就有十幾把，會依造不同的需求使用。在濕髮時會使用「寬齒扁梳」，洗完頭後先將頭髮分成左邊、右邊、後面三個區塊，用手將頭髮握成小撮馬尾，從髮尾一點一點梳，再慢慢往上，最後到頭皮，如果遇到打結情形，先以手抓住中段頭髮，再往下梳，切忌用力拉扯。平常在按摩頭皮時，則會選用圓頭梳齒的按摩梳，每天至少梳頭50下，每個區塊都要梳到。

2. 務必將頭髮吹乾

洗完頭髮後，一定要將頭髮及頭皮吹乾，尤其是頭皮！大S認為放任頭髮自然乾，久了頭髮就容易變得又扁又塌，頭髮未全乾的狀態下，靠在沙發或躺在床上摩擦，就會讓髮絲變得毛躁又容易分岔。她建議挑選恆溫功效的吹風機，風口大一點，才不會因為過熱或是集中在某區塊對髮肌造成傷害，在吹頭髮的同時，可以將手當成梳子從上往下順吹，這樣頭髮會變得很柔順。

3. 減少頭髮摩擦

超級珍惜自己頭髮的大S，她曾說過「頭髮要漂亮、要柔順、要黑亮，千萬不能摸！」，就連以前的男友，想要搭她的肩榜，也必須等她把頭髮全撩起來，手要穿過頭髮才能碰肩。平常幾乎不讓人隨意碰她頭髮，就連坐椅子、睡覺、搭車時，也一定會將頭髮全部撩起來，像是靠背時將頭髮全撩到身體前側，睡覺則是全部往枕頭上放，避免頭髮和椅背、枕頭、安全帶直接摩擦，藉此降低頭髮變毛躁或打結的情形。

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4. 分岔一定要修剪

很多人看到頭髮分岔，都會猶豫到底該不該剪？大S在《美容大王》書中提及，分岔一定要剪，而且是看到一根剪一根，如果不剪，分岔也就一直在那裡。等到分岔修剪差不多後，就要開始好好的保養頭髮，那麼頭髮就會越長越好。

5. 多吃天然護髮食品

從高中就開始有養髮意識的大S，為了要讓髮質變好，當時天天都吃海帶，她認為只要頭髮底子打好，接下來就算對它做了一點傷害，髪質也不會輕易變糟！除了海帶外，黑芝麻也是不錯的選擇，如果她去甜品店，或是誰在煮湯圓時，她一定會選芝麻口味。

6. 少扎馬尾

除了工作需求外，基本上幾乎很少扎馬尾，大S透露經常扎馬尾，很容易會讓前額的頭髮脫落，髮箍也要盡量避免，尤其是本來就掉髮嚴重的人更要注意。在家的時候一定會將頭髮分成兩邊自然垂放在胸前，記得，要兩邊的髮量平均，否則比較重的一邊會容易掉髮。

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