2022夏日各大品牌新香水　NARCISO cristal淡香精極吸睛

2022夏日香水推薦︳香氣是添加女人味的重要元素，尤其在炎炎夏日下，走在街上沒有臭汗味，反而散發著淡淡香氣，回頭率絕對加倍，也是約會的加分位！2022夏季各大品牌也紛紛推出了適合盛夏的清新渡假風味香水，讓人目不暇給，鍾愛香水的女生們萬勿錯過！



2022夏日香水推薦︳1. Chanel Beauty COCO系列輕盈薄紗身體精油

2022夏日香水推薦︳Chanel Beauty COCO系列 Coco秘密時光香水（Chanel）

Chanel Beauty COCO系列香水向來深受女生歡迎，性感撩人的香味俘虜了不少男女的心。無論是西西里柑橘與佛手柑氣息滿溢的「Coco魅惑印記香水」，還是結合玫瑰與白麝香之柔美的「Coco秘密時光香水」，都讓人陶醉萬分。這次摩登Coco系列帶來了新成員－「輕盈薄紗身體精油」，絲滑細緻的質感和淡雅香氣讓人無法抗拒。

2022夏日香水推薦︳2. NARCISO香氣系列 cristal 淡香精

2022夏日香水推薦︳NARCISO香氣系列 cristal 淡香精

NARCISO香氣系列除了結合白色茉莉花花瓣和保加利亞玫瑰的 poudrée 淡香精、充滿異國氣息的栀子花、橙花和依蘭的ambrée淡香精，以及和活力充沛與澎湃激情的鳶尾花香rouge淡香精之外，近日同樣增添新成員－「NARCISO cristal 淡香精」。

這款香氛蘊含超過85%天然成分，帶有NARCISO經典麝香，配合優雅的木質香、雪松木和開司米木，更為芬芳動人。調香師 Natalie Gracia-Cetto挑選主要的成分時，更選用了來自意大利並符合道德貿易原則的佛手柑，以及環保嶄新蒸餾循環工序提煉而成的玫瑰香調。

2022夏日香水推薦︳3. Synthetic Jungle

2022夏日香水推薦︳Synthetic Jungle

Synthetic Jungle以綠油油色調呈現大自然之美，天然香料突顯古舊氣息。調香師 AnneFlipo 採用了傳統成分：羅勒、風信子、鈴蘭、天然茉莉和依蘭依蘭，添上合成黑醋栗和乙酸蘇合香酯。同時簡化了西普和皮革香調，讓香調更和諧，而當中的抹廣藿香更是畫龍點睛。無論是泥土氣息還是古典韻味，廣藿香都能把植物與人渾然為一。Synthetic Jungle是既富現代感，又溫暖洋溢，把有機與合成素材融合的香水。

2022夏日香水推薦︳4. Maison Francis Kurkdjian 天際、永恆、生命之水古龍中性香淡香精

2022夏日香水推薦︳Maison Francis Kurkdjian 天際、永恆、生命之水古龍中性香淡香精

Maison Francis Kurkdjian天際、永恆、生命之水古龍中性香淡香精35毫升的玻璃瓶身精緻優雅，邊緣整齊的方形底座，背面刻有品牌標誌。金色、鋅色或銀色的瓶蓋與巴黎屋頂的色彩變化相呼應，並刻有品牌的標誌。香水瓶可以擺放在浴室或臥室裡，亦可塞進皮包、袋子或手提箱裡，方便攜帶。

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