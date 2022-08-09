選錯粉底兩截色？專業化妝師教挑選正確粉底　杜絕「粉樣」危機

【粉底液｜美妝】疫情至今已2年多，由以往人心惶惶直到今時今日大家已漸漸接受，甚至不少國家表示跟病毒共存，讓大眾有效地回復正常生活。女生亦漸漸回復昔日打扮習慣，不再因口罩的緣故而不打扮不化妝。近幾季中不少大品牌都推出新的底妝產品，而且聲稱長期配戴口罩亦不脫妝，不沾口罩十分持久。



女生們購買粉底液總會遇上同一問題，就是如何挑選粉底液？（youtube@RickyKAZAF）

專業化妝師教挑選粉底液兩大法 再不墮進了「粉樣」陷阱

女生們購買粉底液總會遇上同一問題，就是如何挑選粉底液？不少大品牌都愈來愈細心推出眾多色號供消費者選購，卻讓大家更迷惑該挑選那款粉底液才適合自己的膚色。若果挑選錯誤又會造成浪費，香港有一名著名YoutuberRickyKAZAF曾上傳了一條粉底液選色法的影片，RickyKAZAF是一名資深化妝導師 (Senior Makeup Instructor)，曾擔任多個國際知名品牌、企業、酒店的化妝導師，教授員工儀容打扮的技巧，提升品牌及企業形象。至於此影片就親自教導化妝新手挑選粉底液的兩大方法，有興趣的女生絕不能錯過！

港有一名著名Youtuber RickyKAZAF曾上傳了一條粉底液選色法的影片。（youtube@RickyKAZAF）

底妝分為2大步驟：粉底、遮瑕

近年韓國文化風靡全球，讓不少女生都學習韓國女生化妝的技巧，而韓國女生都妝容相對更為白，女生們都紛紛仿傚導致「兩截色」的問題。此外，有時候又會塗得過量讓妝感十分厚重。

RickyKAZAF表示底妝分為2大步驟：第一是粉底、第二是遮瑕。粉底作用為大範圍均勻膚色；遮瑕則為遮蓋小部分瑕疵而設。無論是粉底還是遮瑕，化妝師 RickyKAZAF表示，當大眾選購粉底時都以深淺度為準則是錯誤做法，膚色不單以深淺分辦，還有紅調及黃調。除了深淺之分，還有色調之分。要正確挑選正確的粉底液首先要分辨皮膚色調，最主要分為兩大色調：第一種是偏紅；第二種是偏黃的膚色。

RickyKAZAF表示底妝分為2大步驟：第一是粉底、第二是遮瑕。粉底作用為大範圍均勻膚色；遮瑕則為遮蓋小部分瑕疵而設。（youtube@RickyKAZAF）

化妝師 RickyKAZAF指出大家可先找一款較黃的粉底液，然後塗上臉，切勿塗上手，因臉部及手部的色調不一。大家試色時可塗上腮骨測試深淺度，而塗在面頰及顴骨則測試色調，這樣就能夠判斷出膚色是偏紅還是偏黃了。

既然了解了自己膚色，就可以從中找出適合自己的粉底液。（youtube@RickyKAZAF）

「這樣做」就可選出適合自己的粉底液？

既然了解了自己膚色，就可以從中找出適合自己的粉底液。由於亞洲人的膚色主要以這兩種色調為主。當選好色調後，下一步是挑選深淺度選出最接近自己膚色的顏色，可以跟頸部膚色作比較。

化妝師 RickyKAZAF建議若希望妝容效果自然，就可以挑選跟頸部色調一樣的粉底；若果希望突出輪廓的效果就可以挑選比頸部淺一度的粉底，塗在臉上突出的輪廓位置，使整體變得更立體。若果遮瑕較多的女生需要用到遮瑕或打點陰影，同樣選跟頸部膚色一致的產品。

化妝師 RickyKAZAF指出大家可先找一款較黃的粉底液，然後塗上臉，切勿塗上手，因臉部及手部的色調不一。（youtube@RickyKAZAF）

粉底液質地分成3大類：第一是啞緻度、第二是光澤感、第三是水潤度。（youtube@RickyKAZAF）

最後化妝師 RickyKAZAF再教大家多一個貼士，大家挑選粉底液亦可以考慮質地的問題。粉底液質地分成3大類：第一是啞緻度、第二是光澤感、第三是水潤度，以上3大質地可配合不同妝容及不同人士使用，如油性膚質的人士可選用啞緻效果的粉底液，這樣跟膚質更為吻合。

2022年春夏4大粉底液推介

粉底液推介2022｜1. LAURA MERCIER Tinted Moisturizer Light Revealer



LAURA MERCIER 全新推出的粉底液可展示完美肌膚奧秘，締造無瑕水潤的裸妝質感；多功能面霜粉底有效均勻膚色，塑造透薄遮瑕效果。輕盈配方粉底完美結合護膚及化妝功效，有助鎖住肌膚水分，預防水分蒸發，達致24小時長效保濕效果。

粉底液推介｜LAURA MERCIER Tinted Moisturizer Light Revealer HK$440 （官方圖片）

粉底液推介2022｜2. HOURGLASS AMBIENT



這款輕感粉底液可提供 16 小時的中度持久遮瑕力,具有自然及柔和的亮澤效果。長效持久的粉底液配方注入了可提供柔光效果的柔焦粒子,有效減少面部瑕疵，使皮膚看起來更光滑及均勻,在任何光線下都能展現光采。 液態質地易於混合，可打造如第二層肌膚的妝效，打造由內而外的透亮，使妝感呈現細緻的柔光感。

粉底液推介｜Hourglass AMBIENT柔光輕透粉底液 HK$500（官方圖片）

粉底液推介2022｜3. DG Beauty Velvetskin Foundation



DG 粉底液配方具有防汗和防暈染功能，令膚色從早到晚能保持美麗的啞緻光澤。24種色調均採用呵護成分和天然萃取的顏料所混合而成，當中的成分更混合了 Dolce&Gabbana Beauty 獨有的地中海光感複合物，有助保持肌膚水分。

粉底液推介｜DG Beauty VELVETSKIN 啞光粉底液 SPF 30/PA+++ HK$550（官方圖片）

粉底液推介2022｜4. IPSA Liquid Foundation e



IPSA粉底液於今個夏天以神升級配方隆重登場。換上新外型的水感原透光粉底液 Liquid Foundation e以智能技術糅合調光水潤配方，一瓶塑造輕盈透薄同時高效隱沒顯眼毛孔的細緻水感透光妝感。