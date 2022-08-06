畫眉毛總是一高一低？明星化妝師親授眉毛定位法　完美眉型無難度

出門人人戴口罩，你的美就勝在眉毛！但許多眉毛稀疏的女孩常常抓不準眉型位置，兩邊眉毛畫得不一樣，明星化妝師游絲棋老師這次就要來教你如何幫你的眉毛定位！



化妝師游絲棋：搞定這兩點

身為孫芸芸、李玟等多位女星御用的彩妝大師，游絲棋老師分享也因為很多人眉毛兩邊的骨骼不對稱，常常找不到眉峰眉尾的正確位置，一下畫太長一下又太短，永遠兩邊就是畫不一樣！

其實只要一把尺或是一支筆就能解決眉毛畫不對稱的煩惱～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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步驟1：找到眉尾定位

首先由於眉尾毛流稀疏，要先找到眉尾位置，用一把尺從鼻翼對準眼尾，延伸到眉毛的位置就是眉尾，把這個位置先定出來。

步驟2：找到眉峰位置

第二步就是定位眉峰，從鼻翼對到眼球外側，定位好後把眉峰、眉尾這兩個點銜接起來，如果有些雜毛岔出，可以先把雜毛修掉，讓眉型更清楚完整。

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步驟3：往眉頭補滿

畫好眉尾後，從中段開始往眉頭補滿，游絲棋老師建議眉色可以從眉毛2/3段開始畫得比較重，這樣眉毛看起來會更加自然。

步驟4：使用眉粉

用眉筆畫好眉毛後，想要眉毛更持久，還可以搭配眉粉使用，疊加上去讓眉毛有種柔和感會更自然。

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