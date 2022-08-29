橙皮紋肥人「專利」？林芊妤親授擊退橙皮紋3攻略使肌膚回復彈性

【橙皮紋原因｜減肥】女士們總是要面臨各種皮膚問題，除了臉部膚質管理外，連身體的皮膚都有可能飽受困擾。相信不少女生都受到橙皮紋的困擾，對抗橙皮紋是許多女性的難題，橙皮紋就是皮下組織的凸起物，大腿和臀部更是常現的部位。當脂肪細胞產生過多脂質，脂肪細胞的數量和體積便會增加，在肌膚表面形成凹凸不平的外觀。



不過有人常誤會橙皮紋只會出現在身材肥胖的人身上，其實瘦削或肥胖的人都有可能出現橙皮紋。根據林芊妤（coffee）個人頻道指出出現橙皮紋的原因存有多個因素，有可能是基因遺傳，亦可能是突然暴肥或暴瘦、荷爾蒙或雌激素改變、長期不運動及高脂高鹽高油飲食的人都較易出現橙皮紋。

再者女性比男性出現橙皮紋的機率較高，男性是10%左右，而女性是高達85%；由於男性的結締組織下會有脂腺，脂腺呈現交叉形狀，而非垂直的，但女生的結締組織下是垂直的，簡單而言是皮膚老化或鬆弛、脂肪較多的話，脂腺便會被扯向下。橙皮紋是有分為0級、1級、2級、3級共四個階級，而林芊妤片中大爆自己曾由2級降到1級，到底她有何方法成功減淡橙皮紋呢？有興趣的女生別錯過以下攻略！

林芊妤橙皮紋3大擊退法 減低惡化得以改善

橙皮紋擊退法｜攻略 1. 有氧運動及拉筋



林芊妤建議女生們可慢慢建立做運動的習慣，由於通常有橙皮紋的女生都是沒有做運動的習慣，大家不妨嘗試一星期走路3次，每次散步半小時，只需3天；接著2星期後可再嘗試2天散步、1天跑步，跑步必須要超過半小時，而且不能停止。

若果不能跑步的女生亦可以其他有氧運動代替，直到4星期後可以再改為2天跑步、1天散步；6星期後再改為1星期跑步3次，同樣每次半小時以上。當大家培養了運動習慣，可以慢慢局部運動（大腿、臀部、手臀、腹部），這些部位都相對較易出現橙皮紋，那麼就可以局部消脂，從中改善肌膚老化的問題。

橙皮紋擊退法｜攻略 2. 建立良好的飲食習慣



若果習慣高脂高油高糖高鹽的人，橙皮紋會更嚴重。林芊妤解釋這些飲食會令脂肪增加，問題自然變得嚴重，所以她建議大家要均衡飲食。把一切高脂高油高糖高鹽的飲食戒掉，可以減少脂肪的形成，橙皮紋亦會有明顯改善。

林芊妤重申非呼籲大家節食，過度節食瘦身的話，會令到脂肪大量減少，但肌膚未能在短期內回復彈性。另外她建議大家可多攝取多點膠原蛋白，由於蛋白質的食物有助保持皮膚彈性且加快燃燒卡路里。

橙皮紋擊退法｜攻略 3. 加強肌膚水潤度及加速身體循環



林芊妤表示自己會使用椰子油按摩，由於用油按摩有助皮膚保持彈性，皮膚若常面對陽光更容易老化及出現鬆弛的問題，從而橙皮紋會更嚴重，因此她建議大家最好長期做好防曬及保濕，這樣加速循環亦可幫助皮膚做保濕。