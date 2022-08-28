更年期︳過度減重可致卵巢早衰　醫生稱千分一女性在30歲前停經？

【卵巢早衰 ︳更年期】 年輕一代普遍比較晚婚，生孩子、變老好像是遙不可及的事，很多人更會拿「更年期令人容易發脾氣」來開玩笑，但步入更年期所承受的心理負擔可是難以言喻的。青春就是本錢，當下擁有的健康，我們可能不以為意，覺得是理所當然的，不過你有幻想過正直青春年華的自己有可能快將迎來更年期嗎？



【卵巢早衰 ︳更年期】 患者主要是40歲以下，嚴重者更會引致不孕。（Getty Image）

近來「卵巢早衰」一詞越趨常見，意指女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，直至不排卵的過程。由於卵巢功能衰竭，一方面不再排卵，另一方面荷爾蒙（雌激素和黃體素）分泌減少，導致經期不規則、經量少，產生更年期症狀。一般更年期的女性大多在50歲前後5年停經，但卵巢早衰症患者主要是40歲以下，嚴重者更會引致不孕。

【卵巢早衰 ︳更年期】 提早停經是卵巢早衰的其中一個徵狀。（《回到18歲》劇照）

提早停經 （premature menopause），即40歲前收經，是卵巢早衰的其中一個徵狀。40歲前就停經的比例大約是百分之一，30歲前停經的比例約千分之一，20歲前停經的個案比較少有，大概為萬分之一左右。

《01女生》詢問過婦產科方秀儀醫生有關卵巢早衰的原因，大致可以歸納為4種，分別是：染色體或基因出現問題、自身免疫力出現問題、卵巢曾經動過手術，如卵巢囊腫切除，以及曾經患有癌症，接受過化療或盆腔放射治療。而壓力、抽煙、過度減重或過胖、生活作息不正常等都有可能對卵巢功能產生不良影響，引致卵巢早衰。

婦產科方秀儀醫生（由受訪者提供）

卵巢早衰和提早停經的徵兆及症狀有很多，包括：經期不規則，甚至數個月沒來、經期量少、不孕、出現更年期症狀，如潮熱、心跳、失眠、焦慮等病徵。由於荷爾蒙改變，身體缺乏雌激素，會較容易引起骨質疏鬆、高血脂及其他相關問題，例如冠心病等等。除了物理上的不適之外，提早更年期亦會帶來的一些心理轉變，譬如：焦慮、易怒、憂鬱、傷感、意興闌珊、不安、記憶力和注意力降低等。

【卵巢早衰 ︳更年期】 身體缺乏雌激素較容易引起骨質疏鬆、高血脂及冠心病等。（《任意依戀》劇照）

卵巢早衰帶來的壞處多，就像失去了一些先天的保護，其導致的生理不適讓人難以忍受。醫生更坦言現時沒有能夠徹底預防卵巢早衰的方法，唯保持適當體重、作息正常及不抽煙可減緩卵巢衰退的速度。醫生亦建議女士們若然發現自己的月經週期有問題或錯亂時，應盡快求醫。

【卵巢早衰Q&A】