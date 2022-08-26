瘦身｜「蘋果減肥法」5日狂減8磅！營養師：熱量降低減磅效果明顯

【瘦身｜減肥法】近年網路上出現不少減肥瘦身法，不管是男女都紛紛倣效。減肥瘦身不再是女生「專利」，男生們都開始注重自己身型體態，加上網路瘋傳的減肥瘦身法都是減磅效果明顯兼方便快捷，因此不少瘦身法都深受大眾歡迎。今天《01女生》記者為大家介紹另一個「蘋果減肥法」，每天只需進食「1食物」即時成功減磅，這個方法連MIRROR成員姜濤都曾使用，而且更以此方法減肥成功。另外亦查詢了註冊營養師張穎心 (Stephanie) ，為大家拆解蘋果減肥法的成功原因及一些需要注意事項，一起來看過究竟吧！



瘦身｜蘋果減肥法（UnSplash@priscilladupreez）

姜濤、蝦頭試過「蘋果減肥法」有效 但副作用大？

蝦頭（楊詩敏）曾在清談節目「絲打圍爐」上，大方分享自己的減肥心得及另類減肥方法，短短5天內成功激減8磅。她表示自己初出道時，得知自己需要參加一個演出，為了以最佳狀態示人，她決心嘗試「蘋果減肥法」，每天單靠進食蘋果充饑，數量不限，最終成功足足瘦了7-8磅。

瘦身｜蝦頭決心嘗試「蘋果減肥法」短短5天內成功激減8磅。（《絲打圍爐》節目 截圖）

效果好明顯，成個人瘦咗，瘦晒、凹晒，效果好好！ 楊詩敏

眾所周知MIRROR成員姜濤曾是210磅的肥仔，不過他憶述自己為了達到減重目的都嘗試過「蘋果減肥法，每天只吃水果外甚麼都不吃，同樣減磅成功，但副作用相當大。姜濤曾一度減肥導致抽筋及流鼻血，他曾呼籲粉絲們切勿倣效，最好都是查詢專業醫生或註冊營養師的意見。

瘦身｜姜濤曾是210磅的肥仔，不過他憶述自己為了達到減重目的，都嘗試過「蘋果減肥法」。（《全民造星》節目 截圖）

「蘋果減肥法」5天激減8磅 減磅效果驚人！

張穎心 (Stephanie) - 「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士

蘋果減肥法｜1. 減磅效果明顯原因



營養師表示單進食蘋果整體熱量大幅降低，減走的體重，只是水份或甚至肌肉，並不是脂肪，另外只是短時間內的效果，並不代表長期有效。

瘦身｜短時間內的效果，並不代表長期有效。（UnSplash@Derick McKinney）

蘋果減肥法｜2. 蘋果營養價值



蘋果含不同的抗氧化劑，對皮膚都有幫助，多酚可對抗自由基對皮膚的傷害，自然有美肌抗衰老的功效。蘋果具有維他命C可預防紫外線對皮膚造成的傷害、抑制黑色素生成及維他命E，可保護皮膚膠原蛋白細胞的健康，免受自由基破壞。

瘦身｜蘋果含不同的抗氧化劑，對皮膚都有幫助，多酚可對抗自由基對皮膚的傷害，自然有美肌抗衰老的功效。（UnSplash@louishansel）

蘋果減肥法｜3. 損害身體健康



營養師表示，「蘋果減肥法」並不能持之以恆，當回復正常飲食時，就會打回原形，甚至比以前更重。過度克制了進食的慾望，進食的種類及營養過於單一，減肥後食量或會更難控制，反而有引致暴飲暴食的問題。

在沒有均衡營養的情況下，新陳代謝會不斷下降，之後會更難達成減重的效果，加上蘋果都有一定熱量，吃太多反而會攝取過多糖分。她建議發育中的青少年、孕婦、長者等都不宜效仿，以防出現血糖過低不要倣效，身體本身較虛弱、胃炎人士等都不適合。

瘦身｜發育中的青少年、孕婦、長者等都不宜效仿（UnSplash@cdc）

蘋果減肥法｜營養師建議另類配搭餐單

瘦身｜營養師建議另類配搭餐單（UnSplash@louishansel）

另類配搭餐單｜DAY 1



早餐：1碗粟米片 + 1杯脱脂奶 + 1隻烚蛋 + 1個小蘋果

午餐：白切雞去皮6件 + 飯1碗 (走薑蓉) +1碟菜全走

晚餐：蕃茄炒牛肉 + 飯1碗 + 1個小蘋果

另類配搭餐單｜DAY 2



早餐：1 碗鮮牛肉通粉 + 1杯脱脂奶 + 1個小蘋果

午餐：9件刺身壽司

晚餐：蒸魚 + 飯1碗 + 1個小蘋果

另類配搭餐單｜DAY 3



早餐：2片全麥麵包 + 1杯脱脂奶 + 1個小蘋果

午餐：雞肉墨丸米線 1碗

晚餐：冬菇蒸雞 + 飯1碗 + 1個小蘋果

另類配搭餐單｜DAY 4



早餐：1個蕃薯 + 1隻烚蛋 + 1杯脱脂奶 + 1個小蘋果

午餐：瘦叉燒6件、飯1碗 (走汁) +1碟菜全走

晚餐：番茄炒蛋 + 飯1碗 + 1個小蘋果

另類配搭餐單｜DAY 5



早餐：一碗脱脂奶燕麥 + 1個小蘋果

午餐：越南雞絲湯檬 + 1碟菜全走

晚餐：蒸水蛋 + 飯1碗 + 1個小蘋果