珍珠奶茶高達658卡路里　營養師：飲1杯最少要快跑52分鐘消耗

【珍珠奶茶卡路里】夏天很多女生都喜歡喝台式手搖飲品消暑，當中珍珠奶茶更是不少人的最愛，但大家有沒有想過一杯珍珠奶茶熱量就已經高達658卡路里，最少要快跑52分鐘才能消耗掉？台灣營養師高敏敏就分享了喝一杯珍珠奶茶要做多久運動才能消耗。



台灣營養師高敏敏表示，一杯700毫升去冰、正常甜度的珍珠奶茶大約含有一碗飯的澱粉、13顆方糖，以及20克油脂，熱量高達658卡路里，含糖量約50g甚至以上，一不小心就很容易會攝取過多的糖分及卡路里，對減肥的女生來說更是大忌！

珍珠奶茶高達658卡路里（gettyimages）

營養師高敏敏就按熱量消耗以60kg的人估算，為大家分享了做多久運動才能消耗一杯珍珠奶茶的熱量，其中最少要快跑52分鐘才可以消耗：

散步（速率4公里/時）：188分鐘

健走（速率6公里/時）：120分鐘

行樓梯（速率8.4）：78分鐘

慢跑（速率8公里/時）：80分鐘

快跑（速率12公里/時）：52分鐘

踩單車（速率10公里/時）：165分鐘

游泳（速率6.3）：104分鐘

跳繩（速率8.4）：78分鐘



飲1杯珍珠奶茶最少要快跑52分鐘才能消耗（gettyimages）

另外，她表示每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，而且最好能降到5%。例如：若每日攝取2000卡路里為例，添加糖攝取應低於200卡路里（最好更低至100卡路里)，即大約25g至50g糖量，盡量控制在半糖。她又建議，女生們應該多喝水，雖然偶爾喝1杯無妨，但奶茶如果已經有加珍珠，就盡量選擇無糖或少糖，越少糖越好。

奶茶如果已經有加珍珠，就盡量選擇無糖或少糖，越少糖越好（gettyimages）

而港人大愛的台式手搖飲品天仁茗茶就公開了旗下的飲品卡路里資訊，《01女生》以下就為大家整理了5款人氣飲品的卡路里含量：

資料來源︰台灣營養師高敏敏、天仁茗茶