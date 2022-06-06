有化妝才要卸妝？明明有洗面仍狂生粉刺暗瘡　3個地雷你中了幾個

大家都知道每天都要乖乖卸妝，卸妝卸不乾淨毛孔滿是髒污，痘痘粉刺就長不停，但是卸妝也是藏了非常多的眉眉角角，不要以為有把卸妝產品塗在臉上，用水沖掉那就叫卸妝，有時候反而越卸粉刺長越多呢！



到底在卸妝時要注意哪些事？這次全部告訴你秘密小地雷，大家一定要注意啊！

下面三個卸妝地雷，你中了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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卸妝3大地雷

1. 有化妝時才卸妝

很多女生其實沒有卸妝的習慣，因為沒有化妝，但其實卸妝不只是卸掉彩妝，而是要深層的卸出卡在毛孔的空氣髒污微粒，只要你有出門回到家就是要乖乖的卸妝，把卡在毛孔的髒東西全都清出來，這樣後續的保養才能吸收徹底。

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2. 依自己喜好挑選卸妝產品

請根據自己的膚況選擇正確的卸妝產品，很多人都是依自己的感覺和喜歡與否挑選卸妝產品，其實這樣是錯誤的觀念，如果不知道可以諮詢專業的皮膚科醫生及美容師，讓他們告訴你適合什麼質地的卸妝產品，否則使用錯的產品，反倒會讓膚況變得糟糕喔。

3. 卸妝完用毛巾擦臉

洗完臉後別用毛巾將臉擦乾，這會造成臉部肌膚的傷害，而且毛巾長時間掛在浴室裡，潮濕的溫度容易讓毛巾滋生細菌，原本洗完臉很乾淨，結果卻用髒毛巾擦臉，那可就不對了！妳可以用面紙將臉上的水珠壓乾，這樣不僅能讓肌膚保持水潤，也不會過度摩擦肌膚。

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