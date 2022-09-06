張曦雯入行10年變靚？童年照證天然美貌　曾重147磅靠6招減肥修身

【張曦雯／護膚保養／減肥】TVB劇集《白色強人2》於上周大結局，張曦雯於劇中飾演郭晉安女友「呂靄寧」醫生，憑著出眾的外貌及身型獲網民大讚是靚女醫生。張曦雯於2012年參選《國際中華小姐競選》而入行，回顧當年參選時的外貌時，不少網民大讚她越來越來漂亮，但就牽起樣貌進化疑雲，而張曦雯就曾大方分享童年照力證自己是天然美女！這位女神除了外貌出眾外，皮膚質素與身型也保養得宜，《01女生》為大家整合張曦雯6大保養秘訣！



【張曦雯／護膚保養／減肥／白色強人2】張曦雯於2012年參選《國際中華小姐競選》而入行！（TVB.com）

張曦雯減肥護膚秘訣｜飲食均衡是減肥的關鍵

張曦雯曾經分享指自己曾擁有微胖身型，年輕時體重曾高達147磅，試過坊間各種斷食法，但發現很易反彈，現在認為均衡飲食才是最有效的減肥法！張曦雯不但沒有戒食零食，薯片、朱古力、煎炸食品等通通都照吃，但如果當日吃得太多，晚餐就自自然然吃少一點。她通常會把澱粉質搭配蔬茶一起吃，實行多菜少肉飲食。

張曦雯減肥護膚秘訣｜飲食均衡是減肥的關鍵（kelllycheung＠IG）

張曦雯減肥護膚秘訣｜少吃加工食品 自備堅果零食

雖然張曦雯沒有特別戒口，但平日也會少吃加工食品，盡量吃有機食品，而零食方面，張曦雯就會選擇堅果，自備堅果作為工作時的零食，而堅果的確有助增加飽足感及抑制食慾，作為零食對減肥有一定幫助！

張曦雯減肥護膚秘訣｜少吃加工食品，自備堅果零食（kelllycheung＠IG）

張曦雯減肥護膚秘訣｜多喝水 餐前喝2大杯水

張曦雯曾經分享指，在她皮膚狀態不理想時，她會多喝水來急救肌膚，以補充肌膚及身體水分，她更會在餐前喝2大杯水，令自己有飽足感，以助控制食量！

張曦雯減肥護膚秘訣｜多喝水 餐前喝2大杯水（kelllycheung＠IG）

張曦雯減肥護膚秘訣｜做運動

過去的張曦雯很少做運動，但卻因為林子善的一番話改變了她的想法！林子善曾跟她指出，因為演員是要體力勞動，休息又不定時，要保持健康的身體才能走得更遠。張曦雯正因為這席話，就培養了運動的習慣，每星期會去5次健身室，每次運動2至3小時，難怪如今擁有如此火辣身型！

張曦雯減肥護膚秘訣｜做運動（kelllycheung＠IG）

張曦雯減肥護膚秘訣｜注重卸妝

在眾多護膚步驟之中，張曦雯重視卸妝，因為她認為如果不把肌膚徹底清潔乾淨，搽甚麼護膚品肌膚都難以吸收，加上若卸妝卸得不夠徹底，化妝品會堵塞毛孔，令皮膚質素變差，所以即使睡眠時間不足，她也會勤於臉部清潔！

張曦雯減肥護膚秘訣｜注重卸妝（kelllycheung＠IG）

張曦雯減肥護膚秘訣｜自製蜜糖水

張曦雯會自製蜜糖水養生，她更曾在微博教大家飲用蜜糖水，而事實上蜜糖水的確好處多多，當中亦有不少美容價值！張曦雯曾分享指，她接近每天都會把蜜糖加到茶中，她亦提醒大家不要用太熱的水沖蜜糖，避免破壞了其營養！