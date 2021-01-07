【萬千星輝｜女星造型】《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本周日（10/1）晚上8時舉行，《使徒行者3》黃智雯和《踩過界II》蔡思貝成大熱人選，龔嘉欣、馮盈盈、李佳芯，以及去年失落視后寶座的李施嬅亦有份入圍「最佳女主角」，獎項賽果教人期待；當然，女星們的打扮也是另一場鬥爭。

女星們出席頒獎典禮都會用心準備戰衣，過往多屆頒獎典禮，有人憑出眾晚裝成為贏盡焦點，亦有人捲入時裝車禍，你又印象深刻嗎？在《萬千星輝頒獎典禮2020》未舉行之前，不妨先回顧一下女星們過往的「出位」造型， 尤其各位「準視后」的品味又是如何？誰在過往穿搭上先贏一仗？

▼▼▼《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女主角」大熱人選，穿搭品味又如何？女神級張曦雯曾失手？▼▼▼

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以下兩位有份角逐「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」的女星於接下來舉行的《萬千星輝頒獎典禮2020》的打扮，未知是失手還是亮眼，根據過往造型，值得讓人期待？

蔡思貝—連續3年時裝車禍，今年會是...？

蔡思貝憑《踩過界II》提名「最佳女主角」，憑《使徒行者3》竇亞希一角提名「最受歡迎電視女角色」，亦與張振朗憑《使徒行者3》角逐「最受歡迎電視拍檔」。(sisleychoi@Instagram)

蔡思貝於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲多項提名，包括「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」，以及與張振朗憑《使徒行者3》角逐「最受歡迎電視拍檔」，為得獎大熱人選之一。

過往3年出席頒獎典禮，蔡思貝也暗藏一顆少女心，選擇可愛公主風的晚裝。是勇於嘗試不同色調與材質的晚裝，不過卻與她的爽朗頭髮格格不入，其中連續2年更是以具羽毛元素的晚裝出席，未知今年又會挑選怎樣的戰衣迎戰？

▼▼▼按圖看蔡思貝過去3年出席《萬千星輝頒獎典禮》的打扮，是少女心爆發還是獨特風格？▼▼▼

李佳芯—狀態不穩

李佳芯今年憑《殺手》角逐「最佳女主角」以及「最受歡迎電視女角色」。（《殺手》劇照）

李佳芯2018年憑《BB來了》奪視后，今年憑《殺手》角逐「最佳女主角」以及「最受歡迎電視女角色」，過往3年出席《萬千星輝頒獎典禮》，均以小性感造型示人，所選的戰衣皆是穩陣款式，大方得體，不過2018年的彩色禮服卻在當時引來討論聲音。李佳芯也曾於接受媒體訪問指自己少走性感路線，未知今年她又是穿什麼出席頒獎典禮？

▼▼▼按圖看李佳芯過去3年出席《萬千星輝頒獎典禮》的打扮，造型大方卻因一事失手？▼▼▼

▼▼▼哪女星在過去3年出席《萬千星輝頒獎典禮》捲入時裝車禍？哪位難再看到她在頒獎典禮出現？▼▼▼

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