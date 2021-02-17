撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-02-17 13:15

【農曆新年｜女星造型】新一年一眾女星，阿Sa蔡卓妍、張栢芝、胡杏兒、唐詩詠、麥明詩、龔嘉欣、鄺潔楹等都紛紛穿起賀年裝向粉絲們拜年。向來拜年造型都是考驗穿搭功力的最好時機，穿上大紅色而不變「利是封」已相當難拿捏，還要莊重得體又不失個人風格，自然是難上加難。即看一眾女星在辛丑牛年的穿搭成績表。

一如既往，大紅色是最多女星的選擇，胡定欣、姚子羚等過往被認同穿搭力高超的女星，今年皆退下火線，新上位的女星各出奇謀，張曦雯等以V領展現性感小心機，而曾淑雅Jumbo等則以長腿應戰，各有千秋。

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在一片紅海之中，以下三位女星穿搭力亦不容忽視，造型不傳統卻充滿新年氣氛。

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張曦雯近日多次以CHANEL造型示人，紅色V領上衣展現小性感之餘，CHANEL首飾亦相當搶眼。(kelllycheung@IG)

蔡卓妍、張曦雯「DEEP V 黨拜年」 不經意的小性感

不少女星，如張曦雯、唐詩詠等，都選以紅色V領毛衣拜年。由去年開始，韓國已相當流行將開胸毛衣當上衣穿，將鈕全部扣上，V領展現鎖骨營造不經意的小性感。今年再進一步，女星們紛紛配以大熱直腳牛仔褲，略闊的版型除了修臀也有助雙腿顯長，更重要是加強隨性感覺，這個小心機造型熱潮，相信今年春季會繼續流行。

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「長腿黨」拜年 女神Jumbo曾淑雅一事失手？

曾淑雅Jumbo未有演出作品令人印象深刻，近年卻憑IG時常分享美照而極速冒起。（jumbotsang＠IG）

Jumbo曾淑雅的長腿拜年造型，在一眾女星之中絕對是令人眼前一亮，深紫紅色的上衣襯起她略帶古銅色的肌膚非常精神，而且有提亮膚色之效。配上暗紅格仔裙不古板又有新年氣氛，不過整個造型卻有一大敗筆？其他女星又如何騷長腿拜年？



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