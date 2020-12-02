張曦雯童年似女版吳彥祖？鄧麗欣、蔣家旻面膜保養　學生照零差別

【女星學生照】李若彤、張曦雯、鄧麗欣、蔣家旻等女星不約而同，大曬自己當年的學生照，與現在模樣並沒太大分別，未知她們的保養方法又如何？

張曦雯

張曦雯日前在社交平台分享自己20年前後對比照，楊潮凱竟留言指她像長髪版吳彥祖？(kelllycheung@Instagram)

張曦雯於劇集《木棘証人》及《踩過界II》均擔演女主角，近日亦與圈外男朋友同居，愛情事業兩得意。張曦雯在社交平台分享自己20年前後對比照，並指20年前一直想養狗，20年後終於夢想成真，20年相同的是，自己仍是一個快樂的女生。童年照曝光後，楊潮凱留言指：「第四張根本就係長髪版吳彥祖😂」，亦有其他網民留言稱讚她的美貌，指其由細靚到大。

不過張曦雯於16、17歲竟達147磅體重？亦曾在接受媒體訪問時表示自己的食量比很多男性大，特別愛吃漢堡包、薯條及薄餅，認為人生應該是想吃便吃。那到底，平日她是如何保養的呢？

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鄧麗欣

鄧麗欣（Stephy）在社交平台分享中學讀書時期參與排球隊的照片。(stboo@Instagram)

ViuTV劇集《男排女將》承接《暖男爸爸》播出，女主角鄧麗欣（Stephy）於劇中飾演前香港女排運動員以及排球教練，私下的她也鍾情於打排球。日前更在社交平台分享中學讀書時期參與排球隊的照片，更寫道：「排球這個運動在我生命裡扮演著很重要的角色，它改變了我小時候的害羞個性，也帶給了我很多的正能量！」有網民亦留下「點解可以一樣樣」、「同依家嗰樣一樣咁靚」的留言。

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蔣家旻

蔣家旻早前在社交平台大曬學生照。(chiangel1110@Instagram)

蔣家旻自出演劇集《反黑路人甲》，「水姐」一角深入民心，擺脫《愛．回家》「馬子妮」標籤。早前，蔣家旻大曬中三時期學生照，直言：「呢個邊個嚟架？」相中的蔣家旻，與現時模樣幾乎一模一樣，就連湯洛雯與羅天宇也留言大讚沒分別。

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▼▼▼以下女星也曾分享過學生時期照，點擊看分別，麥明詩、湯怡女大十八變難以辨認？▼▼▼

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張曦雯不時在社交平台大曬拍攝花絮以及生活照，原來女神也曾經高達147磅？張曦雯維持身形的6大秘訣是什麼？＝＝＞張曦雯高峰147磅 6大秘訣維持23吋纖腰 減肥不戒澱粉可食零食？

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