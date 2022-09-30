28歲女按摩後中風癱瘓！中醫解釋正骨、啪骨分別及禁忌

都市人經常在寫字樓工作，頸肩肌肉繃緊實屬常見。不少人都會選擇去去按摩，以最短的時間紓緩肌肉勞損，嚴重者更可能進行整骨矯正筋骨錯位。而美國一名年輕女子最近就因為背痛而​​找脊醫進行整骨治療，但在調整頸部位置後立刻感到不適，送院時更出現四肢癱瘓、心臟停頓等恐怖情況。



美國喬治亞州28歲女子Caitlin Jensen找脊醫進行整骨治療後隨即暈倒。（FB@caitlin.jensen.96）

美國喬治亞州28歲女子Caitlin Jensen於6月16日，因為感到背痛，自行到社區診所找脊醫進行整骨治療，但是當脊醫為她調整頸項位置後，Caitlin馬上出現不適，隨即暈倒。脊醫聯絡其家人並趕緊將她送進醫院。但是送院途中Caitlin的情況急轉直下，不但出現中風、四肢癱瘓，心臟更停頓超過10分鐘。經過極力搶救後，才成功撿回一命，可謂不幸中的大幸。

醫生為她檢查後發現她有頸動脈剝離的現象。（FB@caitlin.jensen.96）

Caitlin的母親Darlene表示，醫生為她檢查後發現她有頸動脈剝離的現象，雖然手術成功，並已恢復意識，卻帶來嚴重的腦傷害，當時只能用眨眼作對答，以及郁動左腳腳趾，其餘四肢及臉部功能仍處於癱瘓狀態。據悉Caitlin在剛剛的5月才於喬治亞南方大學畢業，並正計劃就業，發生這悲劇之後，人生恐怕出現大逆轉。事件被廣泛報道後，其母Darlene表示收到了不少同類事件的回覆，發現原來這並不罕見。

按摩、整骨、正骨，或者我們俗稱的「啪骨」，很多人每隔一段時間都會進行一次，習以為常，一般人都會覺得是安全又正常不過的事。但其實「啪骨」存在一定的風險，因應著不同人的身體狀況與體質而有所不同，下場可大可小。

正骨整脊及其禁忌

德善堂註冊中醫師邵子浩接受《01女生》書面訪問時稱，現今市面上很多中醫與痛症治療中心都宣傳用「正骨」手法去治療各種痛症，令大家聯想到「啪骨」的復位療法，但其實兩者不盡相同。

德善堂註冊中醫師邵子浩（由受訪者提供）

「正骨」泛指所有治療跌打損傷的手法，所以除了「啪骨」之外，按摩推拿、理筋接骨，甚至用針灸治療跌打損傷都屬於「正骨」範疇。狹義上，「正骨」是指在骨折或脫臼情況下將骨骼整復，然後固定的治療手法。

「啪骨」則是一種屈動關節以達至復位的手法，因為快速屈動關節時候，關節腔形成的氣泡爆破出現彈響音，中醫稱為「整骨」或者「整脊」。整脊對於一些骨骼微錯位有治療作用，但需配合按摩、推拿等治療軟組織損傷的手法才能達到最佳效果，但並非所有人都適合，因此不應過分吹捧。

按摩推拿是相對較安全的治療方法，但亦有一定的禁忌症。（Getty Image）

按摩推拿是相對較安全的治療方法，但亦有一定的禁忌症。患骨折、骨髓炎、骨結核、骨關節腫瘤等病人接受按摩治療可能加重病情。急性扭傷者，如急性腰扭傷或落枕患者亦不適合局部按壓或整脊治療，可先在遠端穴位及擊痛點做治療。骨質疏鬆病人按摩時則容易用力過度。某些穴位如合谷、三陰交、肩井及腹部、腰骶部穴位能引起子宮收縮，故月經期、妊娠期、產褥期婦女不能按壓這些穴位。

另外 ，極度虛勞透支，體弱多病或是過飢、過飽的時候亦應該避免接受按摩治療。有嚴重心肺腦疾患者、皮膚病，或是出血性疾病患者做按摩治療時，醫師亦應作出相應調整。醫師亦建議病人在接受按摩治療前 ，應與醫師充分交代病情，讓醫師可以作出專業的判斷。而在診斷不明確的時候，醫師不應隨便為病人做任何治療。