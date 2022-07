豐胸｜按摩乳房反令胸部變小、鬆弛？千萬別做摧毀你胸型的3件事

胸部作為女性身體特徵,擁有完美的胸型是女性的夢想。



為了實現夢想,不少女性做出各種努力包括吃豐胸藥、運動、穿改善胸型內衣等等。可是在嘗試無果後,換來的可能是更糟糕的結果。以下3個舉動真真切切摧毀著你的胸型。

來看看令你胸部越變越小的3個行為,這些壞習慣千萬不要做!(點擊放大瀏覽)▼▼▼

1. 長期穿Push Up Bra

胸部嬌小的女生會穿Push Up Bra來增加乳房的豐滿。其實這舉動會讓胸變變得更小甚至大小胸。因為Push Up Bra的厚海綿會擠壓胸型導致變形。Push Up Bra儘可少穿,多穿對乳房友好的Latex Bra或者無鋼圈內衣。還有一點是胸罩尺碼不對。身型出現變化時,內衣也需要更換才行,長期穿過小的胸罩會影響胸部的發育;穿過大的胸罩則可能導致胸部下垂。

2. 駝背、趴著

乳房是不禁時常受到擠壓,趴著是硬生生將胸部處於擠壓。長期駝背讓女性容易發生含胸問題。這會讓胸部看起來不挺拔甚至身體姿態也不優雅。多做背部訓練改善,瑜伽和普拉提是很好改善體態的運動。

3. 錯誤按摩

不少女性認為按摩會讓胸部變大。確實是這樣,沒有錯。可是錯誤的手法帶來的可是反效果呀!例如施壓不對會使乳房鬆弛、引起重大等問題。

如果你想給乳房按摩,不妨找專業的乳房按摩師給予正確的方法再進行更保險。

想讓胸型更好看,除了要戒掉以上習慣,均衡飲食是必須注重。不恰當的飲食和不規律生活習慣也會影響體態。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】