車禍癱瘓20年仍樂觀正面　馬拉女開Facebook專頁為失意者重燃希望

「很多人覺得我（性格）很奇怪……」蘇蕙雯口中的「奇怪」並非因為她癱瘓，而是即便她在20年前的一場車禍中傷及了C2至C6頸椎，C5頸椎骨斷裂，導致四肢癱瘓，但她還是非常樂觀。



「我肩膀以下的部位基本上都沒有知覺。」她的過分樂觀讓人一度以為她是假裝堅強，或偽裝自己。「留院期間，主治醫生甚至請心理醫生來觀察我，因為覺得我是在掩飾自己的情緒。」然而經過觀察，心理醫生的報告是：她的身心靈一切正常。「我沒有所謂的過渡期或適應期，我很坦然就接受了自己癱瘓的事實。」隨後她說，也或許是那時候媽媽的說法安撫了自己。「媽媽說，現在你不能走，不代表永遠不能走。醫學會不斷地發達，或許有一天會有奇蹟發生。」

蘇蕙雯是在12歲那年發生交通意外，原本蹦蹦跳跳的小女孩，在一夜之間變得需要長期卧牀，無法行動，更無法自理。「發生意外時是大年初一，我跟隨媽媽、兩個妹妹和弟弟一起從爸爸的家鄉馬六甲回到吉隆坡。」她回憶道，當時自己在後座熟睡，媽媽為了閃避一輛羅裏，而撞上了路旁的告示牌。「我沒有系安全帶，從後座位置衝上了前座的副駕駛位。」強大的衝擊力讓蘇蕙雯直接陷入了昏迷。「當我睜開眼睛時，我已經在的士上。」

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後來她才被家人告知，意外發生後，有一輛的士司機好心停車幫忙，然後建議媽媽先把她送到鄰近的診所。「當時我身上沒有明顯的傷痕，大家都沒有想到會那麼嚴重。」從出事的車輛被搬到的士，再搬到診所，然後因為診所拒收，又再搬到醫院。「醫生說因為整個（抬運）過程沒有專業的防護，極有可能遭受到二度傷害，也就是說，原本情況可能沒有太糟糕。」蘇蕙雯表示，自己沒有責怪任何人，但媽媽因為這件事情非常自責，每每去複診次時，媽媽都會向醫生說，都是因為自己才害到她變成這樣，爸爸也因為她的情況而埋怨媽媽疏忽。「他們沒有在我面前表現出來，但有一年的時間，他們是貌合神離的。」不過眼見蘇蕙雯積極的態度，沒有因為癱瘓而自我放棄，甚至擁有屬於自己的事業，除了行動不便之外，基本上和常人無異，兩老終於慢慢釋懷。

蘇蕙雯目前從事文案策劃工作，居家上班。「我大學是修網頁設計，但之前兩份工作都和文字有關，包括在Cari.com和TanTanNews網媒工作。」她說，自己熱愛媒體工作，只是作為網媒需要分秒必爭，雖然她享受其中，無奈身體受不住，亮起紅燈。「有一段時間，我出現很嚴重的抽筋，嚴重到一度無法呼吸，甚至需要入院觀察。」聆聽身體的需求，她只好選擇辭職。

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識破媽媽善意的謊言

媽媽當初為了安慰蘇蕙雯，表示她的癱瘓或許只是暫時性。「起初我對於癱瘓確實是一概不知，也以為只是暫時不能動而已，但隨著升上中學，科學書就有提到人體工學，我就已經知道自己是永久性癱瘓的事實。」她續說，情緒上或許沒有所謂的過渡期，但從一個四肢健全的人，突然要適應不能行動，還是需要進行一些復健運動。「我其實沒有花太多時間去適應，因為我的家人基本是把我當成正常人來照顧，也不會因為我癱瘓而特別照顧我。」不過因為她的雙手無法攤開，所以還是需要依靠家人幫忙餵食。「其實要自己吃也是可以的，只是需要戴一個特製的手套。」不過她目前是徒手操作電腦，主要是以拳頭的形式敲打鍵盤。「這個是我獨創的方法！」這時的她自豪說道。

蘇蕙雯目前的起居飲食主要是依靠家人幫忙，上下牀時需要被扶抱。「以前是我媽媽負責抱我，但隨著她的年齡越來越大，她已經抱不動我了，所以現在都是我的弟弟、妹妹、爸爸。」對於需要長期仰賴家人的照顧，她有時也會感到自責，覺得自己是家人們的負累。「無可避免，家人有時也是會有怨言。」但面對家人們的怨言，她說，絕對可以明白，而且不會放在心上。「他們只是發泄而已，沒有惡意。」不過回到現實點，隨著父母逐漸老去，兄弟姐妹也會各自成家立業，屆時照顧蘇蕙雯的責任會落在誰的手上呢？

「我確實也有想過這個問題，我媽媽也曾經半開玩笑地說道：如果我有一天死掉，你就慘了。」蘇蕙雯說，有鑑於此，自己現在很努力存錢，倘若那一天真的來到了，就拿著自己的儲蓄，請人照顧自己。「不然我就每個月到大妹、二妹和弟弟的家借住。」蘇蕙雯說，弟妹一定會收留自己。她是家中大姐，下有兩個妹妹和一個弟弟，她說，「我曾經有問過我的弟弟妹妹，會不會覺得我這個大姐很沒有用，因為別人的大姐都是會照顧弟弟妹妹的，但我卻相反，需要被照顧。」但弟妹的回答讓她感到温暖，「他們說，雖然我行動上無法照顧他們，但很多時候，當他們需要意見的時候，我都能給到很好的建議。」

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正面心態源自家庭教育

蘇蕙雯的心態非常正面，但她說，自己是受到家人的影響才培養出如此正面的心態。「在我們的家庭教育裏，絕對不會有『慘了，怎麼辦？』的時刻。」她雖然癱瘓，但她曾經到訪過多個國家，包括台灣、日本、韓國、英國等等。「我的家人絕不會因為我的情況而拋下我。」她續說，媽媽常會說，當上天關起了我們的一道門，就一定會給我們開一扇窗，船到橋頭自然直。「就好像我們去日本，很多餐館都是榻榻米，我媽媽會進去餐館望一下，然後想辦法把我搬進去。」

訪問結束前，問今年34歲的蘇蕙雯，是否曾夢想要步入婚姻？「雖然我可以結婚生子，但我從來就沒有想過這個問題，因為自己都照顧不好自己，還怎樣照顧孩子、老公呢？」蘇蕙雯擁有一個交往多年的男友，她說：「我們是網上認識的。」她笑說，當初其實只是在家無聊，想要找一個人聊天「殺」時間。「其實我和很多男生聊過天，但每當說到我是坐輪椅的時候，他們就會自動消失了，唯獨是他（男友）。」他不但沒有消失，甚至還對她的「輪椅生活」非常感興趣，久而久之，也培養出了感情。「不過，他的家人並不知道我的存在。」她坦言，確實沒有多少個父母可以接受孩子的另一半癱瘓。「起初我也是會擔心自己耽誤了對方的時間，但後來經過商量，我們倆達成共識——活在當下，享受過程。」她續說，也常看到一些常人和癱瘓人開花結果的例子，讓自己有了繼續下去的勇氣。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：12歲車禍癱瘓至今 不會飛女超人蘇蕙雯活出超人氣度】