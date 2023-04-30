頸紋消除｜美容師教「去頸紋按摩方法」每天按摩8分鐘重現美人頸

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】經常都會有人說「頸紋」正是曝露了女士的年齡，明明只是20歲花樣少女為何頸紋輪胎又深又多呢？不但顯老兼難看，臨近夏天小背心、露肩上衣都要「重出江湖」，頸紋確是讓人卻步，誰不想擁有又白又細嫩的美人頸。正所謂：「世上沒有醜女人，只有懶女人。」今天向大家介紹一位日本美容師Coco親授的經部鍛鍊，輕鬆練出美人頸。



【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】經常都會有人說「頸紋」正是曝露了女士的年齡。（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

曾於日本任職美容師的Coco經常在個人YouTube頻道分享大量日系護膚彩妝的美容資訊，除了不同的按摩技巧，也會定時分享護膚心得。不少網民都參考她的教學後，大讚她教學相當有效，而且有明顯的改善。

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】美容師親授有效「消除頸紋攻略。（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

她表示頸紋有分為橫紋及豎紋，橫紋是由於平日頸部沒有好好護理，而且頸部的皮膚前頸比後頸更薄，甚至比臉皮更薄。平日少塗護膚品及防曬產品的話，紫外線會更容易侵蝕到頸部的真皮層，從而使頸部的膠原蛋白及彈性蛋白容易斷裂；再加上頸部是一個經常活動的地方，因此非常容易長出紋路。至於豎紋則是出現在一些年紀大或暴瘦的人身上，頸紋確是十分顯老及沒有精神，因此通過經部鍛鍊改善經紋的問題。

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】頸紋確是十分顯老及沒有精神。（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】平日少塗護膚品及防曬產品的話，紫外線會更容易侵蝕到頸部的真皮層，從而使頸部的膠原蛋白及彈性蛋白容易斷裂。（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】第一步：熱身動作

先準備一條熱毛巾，由於頸紋是因升血液不循環所導致的，準備好熱毛巾後，把其熱敷一下頸部，自行決定是否敷好，就可以除下來。

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】第一步：熱身動作（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】第二步：拇指按壓鎖骨下方30秒

先稍微舉起手，用拇指按壓鎖骨下方位置，這個位置有助排去淋巴。盡量用力一點按壓但不用太痛，根據自己需要，其後另一邊以上動作即可。

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】第二步：拇指按壓鎖骨下方30秒（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】第三步：使用乳液/頸紋專用霜於按壓部三角區打圈10秒

使用適量身體乳液放在手心稍微搓一下，之後稍微在頸部位置塗上。先從頸部到肩膀，再在鎖骨到頸部連接的地方的三角區給它按壓打圈10秒左右，另一邊的三角區同樣重複動作10秒，接下來就是塗在整個頸部。

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】第三步：按壓部三角區打圈10秒（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】第四步：按壓胸鎖乳突肌30秒

把臉側向一邊，會發現耳朵跟頸部的一處會有一個硬硬的地方，這正是胸鎖乳突肌。把此地方按壓一下30秒，可以一直這樣側著臉，會相對清晰及有效地按壓到這個位置，另一邊同樣重複動作即可。

【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】第四步：按壓胸鎖乳突肌30秒（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

▼▼▼【頸紋消除｜去頸紋按摩方法】按圖看第五步至第七步▼▼▼

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