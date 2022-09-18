記者親試眼膜抗眼紋、抗衰老效果驚人　推介3大美妝法寶夏日必收

夏日美妝護膚推薦2022｜炎炎夏日，記者特別注重保濕急救泛紅敏感肌，實試過多款美妝、護膚產品後，《01女生》記者精選出3款夏日必收產品，當中包括有助為肌膚降紅鎮靜的精華水、抗眼紋、抗衰老效果驚人的眼膜及充滿夏日感的香水，立即看看記者的親身分享吧！



記者推介3大夏日必備法寶！（石欣桐 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜Narciso Cristal 女性淡香精

每日都堅持外出前要噴上香水的記者，近期鍾情於 Narciso 的 Cristal 女性淡香精，前調用上玫瑰及白花香配以淡淡佛手柑果香，中調就加入了品牌經典的麝香作開場配以木質香氣！其實記者也跟大部分女生一樣對於前調中調後調沒甚麼概念，但清新的花果香味，能突出優雅氣質，加上香味持久度高，早上噴上後，到傍晚依然聞到淡淡清香。另外，淡粉紅色的玻璃香氛瓶精緻優雅，放在桌上作為裝飾擺設也很不錯！

Narciso Cristal 女性淡香精（石欣桐 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水

不少女生對 ORIGINS 菇水好評不絕，記者也不妨試一試，看看是否如此見效！記者皮膚易紅易敏感， 晚上卸妝潔面後嘗試使用靈芝菇菌抗逆健膚精華水濕敷，發現的確有舒緩作用，而且能為肌膚降紅鎮靜。在感受到痘痘準備生出來時使用，更能有助抑制痘痘，抗痘功效顯著！不過，精華水略帶中藥味，初初使用時有點不習慣！

ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水（石欣桐 攝）

夏日美妝護膚推薦2022｜Cellmaxium 家用醫療級眼膜

工作時經常對住電腦，很容易令眼周肌膚加速衰老，除了搽眼霜外，記者也會間中敷眼膜保養眼周肌膚，近期試用了Cellmaxium 家用醫療級眼膜，敷後眼部浮腫問題有即時性的改善，眼膜亦有抗眼紋、抗黑眼圈、抗衰老的功效！眼膜加上精華後呈啫喱狀，完成一整天工作後回家敷上，感覺舒適放鬆！