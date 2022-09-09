精華液、精華水、精華油哪種最適合自己膚質？記者拆解精華4類別

【精華液用法︳精華液推介】只用化妝水、乳液、面霜是不足夠的，精華液才能真正針對你的肌膚改善問題，也是精華液比起其他護膚品昂貴的原因。不過市面上有很多不同類別的精華液，而且每款都價錢不菲，你又懂得分辨哪一種才是最適合自己呢？



市面上有各式各樣，不同質地的精華液，以針對不同的膚質、膚況等等，到底哪一種才是最適合自己？就要先去了解一下自己的膚質是屬於乾性、中性、油性還是混合性。以下4大類別的精華液，現在就讓我們一起看看有什麼分別。

【精華液用法︳精華液推介】不同質地的精華液能針對不同的膚質、膚況。（陳葦慈 攝）

4大精華類別｜水相精華液：即時改善因乾燥問題

擁有輕盈水潤、啫喱狀的質地，能夠做到快速滲透肌膚的是「水相精華液」，它以保濕為主，可以快速填補角質層的水分，做到清爽不黏膩，幾乎所有膚質都可以使用，尤其適合油性肌膚、痘痘肌膚人士，而且還可以即時改善因天氣乾燥引起的皮膚問題。

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Lancôme皇牌小黑瓶獲大批忠實粉絲支持及回購，它含7種微生態能有效復原肌膚、撫平細紋、均勻膚色等等，而且它的質地清爽，同時也達到保濕效果，記者認為它特別適合在香港炎夏、潮濕天氣下使用。

【精華液用法︳精華液推介】Lancôme皇牌小黑瓶是著名的水相精華液。（陳葦慈 攝）

4大精華類別｜油性精華：適合乾性皮膚及熟齡肌人士

過去有不少年輕的女生都很怕用精華油，但近年掀起面部按摩的熱潮，令到精華油成為熱門產品。其實油性精華可以改善缺水的問題，尤其適合乾性皮膚及熟齡肌人士使用，可以提升肌膚的柔軟度及彈性。單獨使用的話，可以先在掌心溫熱後輕按臉部，除此之外，還可以將它與粉底液或面霜混合，令底妝更加貼服。

【精華液用法︳精華液推介】單獨使用油性精華其實可以配合面部按摩。（陳葦慈 攝）

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它富含膠囊家族必備的保濕成分「分子釘」之外，還添加了能煥白肌膚的「維他命C」成分，有效提亮膚色、改善暗沉及淡化斑點，使肌膚光采透亮。它還有酪梨油、葵花籽油、橄欖油成分，能保濕並調理肌膚。記者認為它較為適合在乾燥天氣使用，而且還要配合面部按摩才能適量地吸收精華。

【精華液用法︳精華液推介】Elizabeth Arden 維他命C激活煥白膠囊。（陳葦慈 攝）

4大精華類別｜水油並存精華：肌膚表面形成薄薄的保護膜

對於中性的肌膚，用油性可能會太潤，但用水相又可能不夠保濕，水油並存精華或者就最合適，記者也隨著年齡的增長下轉用這種精華液，它具備水油精華的雙重特性，有助油水平衡，質地呈現乳狀或凝露狀，可以保濕同時鎖水，並在肌膚表面形成一層薄薄的保護膜，穩定膚況。

【精華液用法︳精華液推介】水油並存精華有助油水平衡。（陳葦慈 攝）

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【精華液用法︳精華液推介】Clarins Double Serum 賦活雙精華。（陳葦慈 攝）

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精華蘊含96%天然來源成分，並配合珍貴有效的護膚活性成分，而且它蘊含白蜂蜜濃縮精華，配合了果酸 AHAS 和複合酸 PHA，透過緩釋技術持續發揮煥膚功效，令肌膚回復自然的光采。

【精華液用法︳精華液推介】Guerlain 升級版再生修護雙效精華。（陳葦慈 攝）

4大精華類別｜精華水：用完化妝水後再使用

除了以上的3大精華液，近年來「精華水」都深受女士們歡迎，它跟化妝水相似，但成分不同，精華水能為肌膚補水的同時，亦能夠抵抗外在環境對肌膚造成的傷害，它可以當作化妝水直接使用，但最佳的用法是用完化妝水後再使用。

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