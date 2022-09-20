KOL鍾浠文油敷法急救皮膚敏感　8件抗敏產品「砂紙變雞蛋」

【皮膚敏感急救】踏入轉季時分，女生們都很容易出現皮膚敏感的問題而飽受困擾。倪晨曦的閏密好友KOL鍾浠文（Zelia）日前就因為忘記清洗Cream Mask導致毛孔堵塞過敏發炎，摸上去猶如砂紙一樣，近日她在社交平台上分享了自己4步皮膚敏感急救法以及所使用的急救產品。



Zelia表示，導致皮膚敏感的原因是下午使用 Cream Mask 後只用紙巾擦走，沒有用清水洗臉，結果晚上皮膚開始變得粗糙，第二天臉上還出現一塊塊紅印，細看之下發現幾乎每個毛孔都鼓起來，有的還會冒出小白點，摸上去就和砂紙沒兩樣。當時，Zelia以為只是一般的皮膚敏感，怎料使用平常的抗敏產品仍不見效，更嚴重長出一顆又一顆的暗瘡，她就知道今次並非過往的普通皮膚敏感，而是毛孔堵塞導致過敏發炎，並且急需使用其他方法急救。

KOL網紅鍾浠文（Zelia）日前就因為忘記清洗Cream Mask導致毛孔堵塞過敏發炎（IG@zelia）

Zelia皮膚敏感急救法│使用水楊酸棉片

由於Zelia今次的皮膚過敏是由毛孔堵塞所導致，因此她需要先消炎，把髒東西清走，讓保養品能滲入皮膚裡發揮作用。急救第一步，Zelia買了2%濃度的水楊酸棉片，疏通毛孔、溶解油脂，幫助去除部分暗瘡的細菌。Zelia 先用耳後的皮膚測試一下水楊酸棉片對自己有沒有其他影響，她發現對皮膚沒有太大的刺激後，便直接敷在臉上3至5分鐘。她在第一次使用後暗瘡明顯地消下去，之後每隔3日用一次，她改用擦拭的方法。另外，她也建議當情況出現好轉後，水楊酸棉片最好隔一兩天才用一次，以免連敷多天會刺激皮膚。

Zelia皮膚敏感急救法│使用水楊酸棉片（IG@zelia）

Zelia皮膚敏感急救法│使用抗敏感護膚品

為了先解決毛孔堵塞的問題，在皮膚發炎最厲害的兩天Zelia都沒有用任何面膜，只用了一些簡單的水和精華，盡量給皮膚透下氣，期間使用的都是有抗敏感功效的護膚品。

Zelia皮膚敏感急救法│使用抗敏感護膚品（IG@zelia）

Zelia皮膚敏感急救法│補水

在使用水楊酸後皮膚會變得非常乾，加上生粒粒及暗瘡的位置還有脫皮的情況，所以Zelia會瘋狂為皮膚補水，先用化妝棉及精華水多擦幾遍，然後再在全臉用精華水拍幾遍，接著用抗敏精華及敷面膜保濕。

Zelia皮膚敏感急救法│補水（IG@zelia）

Zelia皮膚敏感急救法│油敷法

經過以上3步後，Zelia臉上大部分的暗粒及暗瘡問題已經解決，於是Zelia便使用油敷法做最後一輪的急救和鞏固。首先，她在洗澡毛孔打開後，先拍一層精華水，然後用不粘膩好吸收的面部精華油先薄薄擦一層，按摩到臉部完全吸收為止。接著用大量精華油均勻抹在臉上，並在皮膚還未吸收的時候馬上敷上紙質的補水面膜，20分鐘後取下面膜並按摩吸收，皮膚就會變得特別水潤和軟，大大改善脫皮的現象。另外，她補充油敷法不用每天使用，一星期兩次就可以了，其他的日子只敷補水面膜便可。

Zelia皮膚敏感急救法│油敷法（IG@zelia）

做完以上4步的急救法後，Zelia的皮膚敏感已經完全好了，也沒有留下什麼印，砂紙的位置並沒有留下痕跡，且變得很光滑，她直言「砂紙變雞蛋」。另外，她又公開了8件自己在皮膚敏感使用的護膚品及用法：