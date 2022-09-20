Angelababy銀色短髮造型帥氣十足　33歲靠4招獨特保養法顯少女感

Angelababy(楊穎)出道多年，一直都以甜美的長髮造型示人，日前她為了雜誌拍攝竟換上了一頭硬朗的短髮造型示人，全新形象令不少網民都大讚帥氣十足。過往，Angelababy亦曾以不同造型亮相，當中以近年的仙子造型最為經典。33歲已成一子之母的她更靠4招保養，完全看不出曾生過孩子。



Angelababy為了雜誌拍攝罕有放棄一向的甜美長髮打扮，換上了一頭銀色短髮現身，更佩戴了Tiffany Setting六爪鑲嵌鑽戒、Tiffany T、Knot和Schlumberger系列珠寶拍攝硬照。網民看到Angelababy的新形象後都指她完美駕馭硬朗的短髮，而且帥氣十足。

Angelababy為了雜誌拍攝竟換上了一頭硬朗的短髮造型示人（微博＠楊穎工作室）

過往Angelababy都曾因為工作或生日而扮演不同的造型，當中包括小仙子、美少女戰士、Elsa等，每次都仙氣十足，令人眼前一亮，以下就盤點了Angelababy的4個經典造型：

33歲的Angelababy已與黃曉明離婚，早已是一子之母的她一向都保養得宜，充滿少女感，完全看不出已經33歲並曾生過孩子，全靠4招保養法。

Angelababy保養法│每朝喝一杯水

大家都知道多喝水對身體好，但並非每個人都會堅持。Angelababy表示自己除了每天會多喝水，令身體及皮膚吸收充足水分，另外，每天早上醒來的第一件事就是先喝「一杯水」，有助身體排出毒素。

Angelababy保養法│每朝喝一杯水（微博＠Angelababy）

Angelababy保養法│牛奶洗臉

日常大家都會用洗面奶等產品洗臉，原來Angelababy在休假時都會選擇用牛奶洗臉，因為牛奶可令皮膚去除暗黃、美白，如能堅持使用可以達至煥膚的效果。不過，由於牛奶含有少量感光物質，所以應選擇在晚上才使用。

Angelababy保養法│牛奶洗臉（微博＠楊穎工作室）

Angelababy保養法│睡前5小時空肚

不少女生都是一個吃貨，但Angelababy作為藝人都一直嚴格管理自己的飲食，每天睡前5小時都會保持空肚，不吃東西，此舉有助提升睡眠質素外，第二天亦不容易出現水腫，令小腹保持平坦。

Angelababy保養法│睡前5小時空肚（微博＠楊穎工作室）

Angelababy保養法│飯後站30分鐘

每餐吃飽後不要馬上坐下！很多女生都有肚腩問題，Angelababy建議每當吃飽時都不要立刻坐下或躺下，需站立或散步30分鐘，幫助消化，以免食物囤積在下身，造成小腹凸起，形成肚腩。