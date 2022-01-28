黃曉明Angelababy離婚｜楊穎6年情斷：一段失衡關係很難維繫長久

Angelababy黃曉明離婚｜今（28日）黃曉明和Angelababy（楊穎）各自在微博宣布離婚消息，瞬間震驚演藝圈。黃曉明和Angelababy婚變傳聞已傳出多時，現時婚姻關係終畫上句點，但依然承諾視彼此為家人。近年黃曉明和Angelababy貌合神離，早就有不少網民猜測兩人關係大不如前，如今離婚消息一出，令外界大感惋惜。



黃曉明和Angelababy（楊穎）離婚，今（28日）兩人各自在微博宣布離婚消息震驚演藝圈。（黃曉明微博）

黃曉明和Angelababy宣布離婚 會共同扶養兒子「小海綿」

黃曉明和Angelababy（楊穎）同步在個人微博宣布離婚，並稱：「感恩過去所有，未來仍是家人！」離婚消息一出，不少粉絲都大嘆可惜。

黃曉明和Angelababy（楊穎）同步在個人微博宣布離婚，並稱：「感恩過去所有，未來仍是家人！」（黃曉明、Angelababy微博）

而工作室在稍早前亦發出黃曉明和Angelababy的共同聲明，強調兩人是和平分開，並在日前已辦好離婚手續，現年5歲的兒子「小海綿」將由雙方共同扶養成長，未來兩人的工作室亦不會再回應相關新聞。

黃曉明和Angelababy宣布離婚，會共同扶養兒子「小海綿」。（Angelababy微博）

近年黃曉明和Angelababy（楊穎）的離婚傳言不斷，過往兩人經常高調曬恩愛，但是近年卻反而愈來愈少互動，更不再以「夫妻檔」亮相幕前，外界早就揣測兩人夫妻身份早就名存實亡。即使兩人曾作澄清，但是離婚消息依然傳得沸沸揚揚。

小時候覺得愛情是偶像劇式的，慢慢長大發現，其實愛情是會讓自己慢慢向前進步成長。 Angelababy（楊穎）

近年黃曉明和Angelababy（楊穎）的離婚傳言不斷，過往兩人經常高調曬恩愛，但是近年卻反而愈來愈少互動。（黃曉明工作室）

在2020年12月時，Angelababy（楊穎）曾接受搜狐娛樂訪問時，大方談及自己的愛情觀，惟此番言論一出，卻被不少網民認為Angelababy似乎語帶玄機，暗示長大後才明白現實中的愛情根本沒有永遠，亦不可能一輩子只愛一個人，令到外界猜測Angelabab疑似透露出現時的感情狀況，暗示與黃曉明的關係大不如前、感情現危機。

每個人會有自己不同的感受。小時候覺得愛情是偶像劇式的，『永遠愛你啊』，『用一輩子去愛一個人』之類的。慢慢長大發現，其實愛情是會讓自己慢慢向前進步成長。再長大又會發現，其實不單只是愛情，親情和友情都是這個世界上非常真摯的感情。 Angelababy（楊穎）

黃曉明Angelababy離婚｜楊穎曾暗示長大後才明白現實中的愛情根本沒有永遠，亦不可能一輩子只愛一個人。（Angelababy微博）

▼▼▼過去Angelababy曾多次分享自己獨立的愛情觀，一起來看看她對於愛情有甚麼看法吧！▼▼▼

「一段失去平衡的關係，很難維繫長久」

「不能因為被人寵愛，就沒有了自己」

「兩個人給出的關心和寵愛，都應該是對等的」

「愛情不是期待就會有，而是它來了就要好好把握」

「愛情最美妙的地方在於它能給你很多能量」

「我渴望一段舒服的感情，就是大家都知道彼此的想法」

「就算我的另一半再有錢，我也不想跟人伸手要錢」

「女孩子最重要的，就是看誰對自己好」



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同場加映｜Angelababy黃曉明離婚｜網民指8大婚變證據 夫妻早已名存實亡？

黃曉明與Angelababy（楊穎）育有兒子「小海綿」後，二人開始傳出感情生變，更常被指在公眾面前假裝恩愛，背後卻疏遠，甚至零交流。不少網民循著蛛絲馬跡，找出黃曉明與Angelababy婚姻觸礁的跡象。