撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-03-02 19:41

【奶油黃色｜穿搭】BLACKPINK Jennie、楊丞琳、Janice Man、歐陽娜娜已急不及待穿上2021年大熱的奶油黃色服飾，日本Uniqlo更有一款奶油黃色衛衣被日本女生追捧，易襯度極高在IG洗板。不過黃色穿搭並非人人懂得駕馭，稍一不慎便會出現「大媽味」，一眾女星如Angelababy、倪妮等出席《微博之夜》時黃色造型更是「驚為天人」，立即看女星們示範以及黃色服裝如何洗甩娘味。

【微博之夜】Angelababy與倪妮於《微博之夜》合照，二人同樣穿上大熱的黃色裙，卻被指雙雙遇上時裝車禍。（微博之夜）

「亮麗黃」vs「奶油黃」 女星穿大熱黃色易遇時裝車禍？

2021年的Pantone年度顏色「亮麗黃」，一眾女星已率先示範黃色穿搭。Angelababy、倪妮等女星日前（28日）出席《微博之夜》時更紛紛穿上黃色晚裝，造型「驚為天人」，被網民直指十足「蛋黃」、菠蘿；而另一邊廂Janice Man、歐陽娜娜等卻以黃色穿出時尚感，到底是選色的錯，還是剪裁出事？

▼▼▼【點圖即看】當Angelababy黃裙被嘲，BLACKPINK Jennie、Janice Man的黃色穿搭，如何倖免？▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

奶油黃色比起亮黃色，更適合日常穿搭，而且有種難以言喻的溫柔感。（223.ce@IG）

入門級：奶油黃衛衣最百搭 有兩類褲不應該襯？

最易入門的黃色穿搭，首推淡淡的「奶油黃色」，而日本女生早前就不約而同入手一件Uniqlo的奶油黃色衛衣，更紛紛表示穿起後很有「春日感覺」。不少女生懼怕穿黃色衣物會令人膚色更顯黃、顯暗淡，日本女生卻有不同方法應對？

▼▼▼點圖即看UNIQLO大熱奶油黃色衛衣穿搭，２類褲子絕不應襯黃色衣物，否則極易出事？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

進階級：「黃黑配」最易襯出日系時尚感

除了衛衣，不同品牌都推出奶油黃色的單品，日本女生簡單配襯黑色褲或裙，已能展現時尚感，又能中和黃色的刺眼感。如果進階一點，可以挑戰「上黑下黃」的穿搭法則，不過緊記鞋子以黑色鞋為首選。

▼▼▼點圖即看｜日本女生「黃黑配」穿出時尚感，手袋顏色有要求？▼▼▼

穿搭達人級：服裝材質是關鍵 哪類衣服不應選？

不論是亮黃色還是奶油黃色，都容易給人「過份休閒」的感覺。由衣物材質入手，最容易解決這問題。Janice Man穿起奶油黃色西裝套裝，俐落的西裝褸剪裁，正好中和奶油黃色的休閒感覺，溫柔色調也能穿出幹練感。而裇衫設計同樣收異曲同工之效。

▼▼▼點圖即看｜Janice Man的穿搭品牌及日本女生的奶油黃色裇衫如何配襯？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼同場加映｜８大日本女生IG常見手袋，容量夠可放「長銀包」，H&M平價$179手袋也上榜？｜（延伸閱讀）▼▼▼

+ 42 + 42 + 42

▼▼▼同場加映｜更多容祖兒、張柏芝同期女星品味比併｜蔣雅文不再「甜美」反而更討好？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼同場加映｜8款無印良品MUJI百搭衣物｜Rii認為有一款背心「有魔力」，即使價格較貴都一定要買？（延伸閱讀）▼▼▼