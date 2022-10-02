記者3大皮膚敏感護膚品私藏推薦　一星期擊退濕疹、粒粒問題

【轉季皮膚敏感】天氣開始入秋，又到了轉季的時候。相信不少女生在轉季的時候都會受天氣影響而出現皮膚敏感，假若沒有及時急救處理，稍有不慎便會很易惡化成長期敏感，一發不可收拾。《01女生》記者今次不藏私，向大家分享3件皮膚敏感救星，全部都是自購並實測有效舒敏，更多次回購，敏感肌女生可以根據自己的肌膚狀況參考入手。



轉季皮膚敏感護膚品│Atorrege AD+ 淨肌舒敏精華

Atorrege AD+ 淨肌舒敏精華含有洋甘菊萃取、尿囊素等抗炎及修護成分，專為敏感、暗瘡粉刺及濕疹肌而設。記者曾有一年臉部飽受濕疹問題困擾，即使向中醫求診亦沒有效果，在美妝店店員推介下拿了Atorrege AD+ 淨肌舒敏精華的試用裝試用，豈料短短使用一星期後，臉上的濕疹竟然痊癒了7成，於是便馬上購入舒敏精華的正裝使用，成功擊退濕疹，更推薦不少朋友使用。

除了解決濕疹問題外，女生經期前後都很容易出現粒粒問題，舒敏精華含有甘草酸二鉀、洋甘菊萃取2大消炎成分，記者會在睡前把舒敏精華塗於出現粒粒的位置（情況嚴重可厚塗），第二天醒來便會消退，消炎急救效果一流。

轉季皮膚敏感護膚品│Atorrege AD+ 淨肌舒敏精華 (陳婉珺 攝)

轉季皮膚敏感護膚品│La Roche-Posay B5萬用修復霜

自從因臉上生過濕疹而成為敏感肌後，記者都偏愛使用低敏護膚品，La Roche-Posay便是其中一個記者愛用的低敏品牌。La Roche-Posay B5萬用修復霜含有5% PANTHENOL、維他命B5及積雪草萃取物成分，主打修復受損脆弱敏感肌膚、舒緩刺激性皮炎，而且還可以使於身體、 臉部和嘴唇周圍肌膚。

在身體肌膚出現皮膚敏感狀況時，記者會塗上修復霜，可令敏感症狀有效舒緩痕癢及降紅。此外，如冬天皮膚出現龜裂、爆拆等問題，亦可使用修復霜厚塗於患處，可以大大改善爆拆的情況及不適感。

轉季皮膚敏感護膚品│La Roche-Posay B5萬用修復霜 (陳婉珺 攝)

轉季皮膚敏感護膚品│A'pieu 積雪草精華鎮靜保濕面膜

積雪草一向都是消炎修復效果佳，而韓國平價品牌A'pieu的積雪草系列都獲得不少女生好評，而記者就入手了A'pieu的積雪草精華鎮靜保濕面膜，裡面蘊含積雪草成分，補濕、退紅、止痕、防敏感等功效，每當經期前後皮膚狀況差、生粒粒時，記者都會使用A'pieu的積雪草面膜，用後第二天粒粒及暗瘡便得到了有效的消炎及舒緩。