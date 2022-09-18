氣墊粉底推薦2022│實測5款熱門氣墊粉底　持久度、清爽度最強推薦

【氣墊粉底推薦2022】底妝向來都是女生妝容的最重要一環，底妝產品五花百門，當中氣墊粉底因為使用方便，成為了女生的懶人恩物，但市面氣墊粉底款式這麼多，到底要如何選擇？《01女生》今次就嚴選了市面上熱門的5款專櫃品牌氣墊粉底，分別有CHANEL、DIOR、LAURA MERCIER、BOBBI BROWN，以及ARMANI BEAUTY，即看實測結果吧！



今次氣墊粉底實測找來CHANEL、DIOR、LAURA MERCIER、BOBBI BROWN，以及ARMANI BEAUTY，共5個專櫃品牌，分別會從毛孔修飾度、遮瑕度、持久度，以及清爽度4方面進行測試及評分。

氣墊粉底推薦2022│實測5款熱門氣墊粉底（潘樂文 攝）

評分會以5分為滿分，持久度測試會於氣墊粉底印上手後，再用化妝棉輕抹粉底，看看化妝棉會抹甩多少粉底，測試脫妝情況。毛孔修飾度就會試用粉底遮蓋橙皮坑紋，看看遮蓋效果如何。遮瑕度則會用粉底遮蓋眼線來測試。最後，清爽度測試會把塗上粉底後的手背放入發泡膠粒中，看看粉底會沾上多少發泡膠粒。

氣墊粉底推薦2022│ARMANI BEAUTY MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 $500

毛孔修飾度：5

遮瑕度：4.5

持久度：3

清爽度：3



ARMANI BEAUTY的絲光輕透氣墊修護粉底的紅黑包裝一直都極具標誌性，更推出了特別版的粉盒設計，時尚感十足。ARMANI BEAUTY的毛孔修飾度是5款粉底中最佳，獲得5分滿分，可以細緻地遮蓋大部分橙皮坑紋。同時，遮瑕度亦十分出色，表現有4.5分，能遮掉大部分眼線。記者在親身試用後，覺得ARMANI BEAUTY的妝感十分細緻，可以遮蓋臉上的毛孔，令肌膚顯得十分平滑。雖然戴口罩時會蹭掉部分粉底於口罩上，但依舊沒有影響妝感效果。

氣墊粉底推薦2022│ARMANI BEAUTY MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 $500（潘樂文 攝）

氣墊粉底推薦2022│DIOR 恆久貼肌氣墊粉底

毛孔修飾度：4

遮瑕度：4

持久度：3.5

清爽度：5



DIOR 恆久貼肌氣墊粉底是另一款人氣氣墊粉底，當中的珍藏版更配上了DIOR極具標誌性的千鳥格圖騰，充滿DIOR元素。DIOR 恆久貼肌氣墊粉底的表現平均，其中以清爽度最強，獲得5分滿分，把塗上粉底後的手背放入發泡膠粒後，只沾上少量發泡膠粒。而其毛孔修飾度及遮瑕度亦表現不錯，同獲4分。

氣墊粉底推薦2022│DIOR 恆久貼肌氣墊粉底（潘樂文 攝）

氣墊粉底推薦2022│CHANEL 自然亮肌果凍氣墊粉底 $520

毛孔修飾度：3.5

遮瑕度：3.5

持久度：4

清爽度：4



CHANEL向來都令女生著迷，就連CHANEL BEAUTY也不例外。CHANEL的氣墊粉底採用革新的果凍氣墊設計，智能彈性氣墊網能釋放精準份量的粉底。粉底的功效在各方面都表現平均，當中持久度及清爽度較為出色，均獲得4分評分。

氣墊粉底推薦2022│CHANEL 自然亮肌果凍氣墊粉底 $520（潘樂文 攝）

氣墊粉底推薦2022│LAURA MERCIER 極致持久鑽光氣墊粉底 $450

毛孔修飾度：4.5

遮瑕度：5

持久度：5

清爽度：4.5



LAURA MERCIER的極致持久鑽光氣墊粉底在各方面都表現出色，均獲得4.5分以上的評分。其中，遮瑕度表現最強，獲得滿分，只需輕拍數下就可以遮蓋大部分的眼線痕跡。同時，在持久度測試中亦有滿分表現，經過記者親試，LAURA MERCIER的氣墊粉底在帶妝一整天後只會出現少量脫妝情況，用紙巾輕印後便可回復漂亮妝感，表現令人滿意。

氣墊粉底推薦2022│LAURA MERCIER 極致持久鑽光氣墊粉底 $450（潘樂文 攝）

氣墊粉底推薦2022│BOBBI BROWN 蟲草修護精華氣墊粉底 $620

毛孔修飾度：4

遮瑕度：4.5

持久度：3.5

清爽度：3.5



BOBBI BROWN的氣墊粉底特別加入冬蟲夏草及活膚再生複合物等精華，在化妝同時護膚。妝效方面表現平均，當中以遮瑕度最為出色，獲得了4.5分，接近滿分的高評價。此外，在毛孔修飾度方面亦有4分，表現屬於中上水平。

氣墊粉底推薦2022│BOBBI BROWN 蟲草修護精華氣墊粉底 $620（潘樂文 攝）

試用過5款粉底後，記者認為LAURA MERCIER的極致持久鑽光氣墊粉底最適合自己的乾性膚質，而且各方面都獲得4.5分的高評分，持妝一整天的效果都令人滿意。女生們不妨可以參考今次的實測結果，選擇適合自己膚質的氣墊粉底。