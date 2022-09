氣墊粉底推薦2022│實測5款熱門氣墊粉底　持久度、清爽度最強推薦

【氣墊粉底推薦2022】底妝向來都是女生妝容的最重要一環,底妝產品五花百門,當中氣墊粉底因為使用方便,成為了女生的懶人恩物,但市面氣墊粉底款式這麼多,到底要如何選擇?《01女生》今次就嚴選了市面上熱門的5款專櫃品牌氣墊粉底,分別有CHANEL、DIOR、LAURA MERCIER、BOBBI BROWN,以及ARMANI BEAUTY,即看實測結果吧!



今次氣墊粉底實測找來CHANEL、DIOR、LAURA MERCIER、BOBBI BROWN,以及ARMANI BEAUTY,共5個專櫃品牌,分別會從毛孔修飾度、遮瑕度、持久度,以及清爽度4方面進行測試及評分。

評分會以5分為滿分,持久度測試會於氣墊粉底印上手後,再用化妝棉輕抹粉底,看看化妝棉會抹甩多少粉底,測試脫妝情況。毛孔修飾度就會試用粉底遮蓋橙皮坑紋,看看遮蓋效果如何。遮瑕度則會用粉底遮蓋眼線來測試。最後,清爽度測試會把塗上粉底後的手背放入發泡膠粒中,看看粉底會沾上多少發泡膠粒。

毛孔修飾度:5

遮瑕度:4.5

持久度:3

清爽度:3



ARMANI BEAUTY的絲光輕透氣墊修護粉底的紅黑包裝一直都極具標誌性,更推出了特別版的粉盒設計,時尚感十足。ARMANI BEAUTY的毛孔修飾度是5款粉底中最佳,獲得5分滿分,可以細緻地遮蓋大部分橙皮坑紋。同時,遮瑕度亦十分出色,表現有4.5分,能遮掉大部分眼線。記者在親身試用後,覺得ARMANI BEAUTY的妝感十分細緻,可以遮蓋臉上的毛孔,令肌膚顯得十分平滑。雖然戴口罩時會蹭掉部分粉底於口罩上,但依舊沒有影響妝感效果。

氣墊粉底推薦2022│ARMANI BEAUTY MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 $500(潘樂文 攝)