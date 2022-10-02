在日美容師消除法令紋按摩手法：零成本不靠工具 基本及進階教學

法令紋消除︳我們都不可避免出現衰老型的法令紋，隨著年齡增長我們的法令紋也會愈來愈深，因此靠按摩去減慢法令紋的出現。在日美容師「熊貓」就在 YouTube 及 Instargam 教大家用各種按摩手法消除法令紋，而且不需要任何工具都做到。



法令紋的形成也分很多種類，分別是衰老型、表情紋、高低差型及水腫型。衰老型是代表蘋果肌下垂，隨著年齡增長下而加深法令紋，是可以透過按摩手法來改善；表情紋則為微笑時所形成的笑紋，很多人從小都會存在，也不用太擔心；而高低差型是鼻基底的問題，或因為臉部過於肥胖，令臉部肌肉擠壓而形成，致臉上出現陰影，顯得法令紋變深，需要靠醫美或減肥去解決方法；最後就是臉部水腫型，只要用其他去水腫的方法就可以。

法令紋消除︳隨著年齡增長我們的法令紋也會愈來愈深。（《她們創業的那些鳥事 》截圖）

法令紋消除︳衰老型靠按摩手法改善

在做法令紋按摩之前，記得一定要先用護膚品做好保濕，否則很容易會弄巧反拙。首先放鬆臉部肌肉，用雙手的中指放在鼻翼兩側，即為法令紋的開端位置，然後深深點壓下去，並小小範圍地動手指為法令紋按摩。之後可以順著法令紋的位置點壓，慢慢按到嘴角旁邊。

第二組動作就可以用手指公點壓法令紋的開端、蘋果肌下的位置，以45度角往上提，按壓5秒左右後，就小範圍地移動手指按摩。之後就用同一手勢，沿著顴骨的下方，每個位置按壓5秒左右。

法令紋消除︳進階版去除令紋

除了以上的兩個基本按摩手法之外，在日美容師「熊貓」最近在 Instagram 上分享最新的「去除法令紋進階版」，聲稱只有堅持每日做10天，就會有明顯效果，方法也十分簡單。首先將頭髮往上拉起，令臉部都有輕微的拉扯感，且即時呈現V字，然而用手掌下方的肉按壓太陽穴後方的位置，約10秒左右。

之後用中指指頭，在眼睛下方一點一點地往下開始按壓，然後沿著顴骨邊緣按壓至鼻翼，每下按約15秒左右。

第三組需要用食指及手指公，手微微傾45度角向上，夾出鼻翼跟嘴角旁邊的肉，記得要保持手勢往上，夾住之後輕輕力左右搖晃20秒。

最後一組就是用手掌撐著我們顴骨下方往上提，然後慢慢往旁邊走，按壓顴骨下方的肌肉，保持動作約30秒。