美白黑關節｜膝蓋、手肘又黑又皺皮？5個保養祕訣7日去暗沉變白滑

很多女孩平時在家努力美白，就是為了要在夏天時穿上短袖、短褲出門，能成為最亮白的存在！



但是大家最容易忽略掉的部位就是手肘和膝蓋，長期下來不只會造成黑色素沉澱，粗糙、暗沉等等問題也會撲面而來，一看到自己的關節又黑又皺的，難免會有不自信的感覺出現，所以為了避免發生這種尷尬的情況發生，就要來教大家「5步驟解決黑關節問題」，只需要一些簡單的保養程序以及養成好習慣，就能讓自己的關節華麗蛻變！

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為什麼關節會變黑

想要解決黑關節、粗糙的問題就要先知道是什麼原因導致的！主要分為三個因素，天生、防曬不足、老廢角質堆積，因為關節處天生皺摺就會比較多，角質層也會相對較厚，所以關節處的肌膚自然而然會比較粗一點，然而防曬不足其實是最常見的因素之一，因為關節部位會產生比較多摩擦進而導致暗沉，這時防曬如果沒有做足就會發生「越來越黑」的情況！最後一個就是老廢角質的堆積，這一點和「年紀」也有一點關聯，隨著年齡的增加，身體代謝角質的能力也會隨之下降，長期下來，堆積而成的老廢角質就會讓關節處看起來比較暗沉！

1. 濕敷

首先濕敷是為了關節肌膚的角質，因為平時關節會黑黑的就是老廢角質堆積所造成的，如果大家平時又缺乏保養關節處的話，就會使關節越來越黑，所以可以先用熱毛巾濕敷在關節，讓後續的保養可以更好吸收！

2. 去角質

保濕過就要開始去角質了，這一個步驟，可以依照自己的膚質去選擇去角質的產品，如果關節部位角質摸起來比較厚的，可以選擇用磨砂膏，角質比較薄的則可以選擇凝膠類的去角質產品，輕揉關節部位至不會起新的皮屑後即可，除此之外，皮膚在夏天時代謝的比較快，冬天比較厚、代謝比較慢，所以通常夏天可以多多去角質喔！

3. 保濕

平時大家在護膚時絕對少不了的就是「保濕」，對於關節部位來說，保濕這個步驟也是不可或缺的一環，所以大家在去完角質之後可以馬上塗抹保濕精華，還可以選擇有「美白功效」的產品，這樣在幫助關節肌膚補水的同時，還有達到最重要的「美白」效果！然而平時如果有在敷面膜的女孩，就可以利用面膜裡剩餘的精華，塗抹在四處關節，是小資女孩省下保濕精華的一個小撇步！

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4. 防曬

出門在外最不可少的就是防曬了！如果平時沒有注重防曬的話，除了會讓關節變黑之外，還有可能會讓角質越變越厚，然而角質若是太厚，那麼在代謝黑色素的速度就會下降許多，如果後續還想要美白的話就只能花更多心力了，所以大家出門後絕對要加強關節處的防曬，這樣才不會讓所有的保養程序功虧一簣喔！

5. 減少摩擦

如果想要避免角質層變太厚的話，就要減少關節和衣服中產生摩擦，也要儘量避免手肘暴露在外、和物品產生碰撞，這樣才可以讓關節的角質層不會越來越厚，長久下來就能讓手肘、膝蓋回歸亮白肌膚了～

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