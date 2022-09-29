練出直角肩、仙女背！必學YTWL字母訓練改善駝背、圓肩

直角肩訓練︳有不少身材瘦削的女士，當穿起露肩、小背心時，會予人感覺肥腫，原來是因為平日忽略肩頸肌肉，再加上經常低頭玩手機、在辦公室坐姿不正確等，因此即使身材再好、體型不算肥胖的女生，也會因為現駝背、圓肩而害怕穿出露肩的造型。近日，有網紅分享一組由英文字母組成的訓練動作「YTWL」，幫助大家改善圓肩及駝背問題，而且還不需要任何工具都做到，適合各位OL在家完成動作。



「YTWL」是一組由4個英文字母所組成的伸展訓練，能鍛鍊到背部「雞翼」位置的菱形肌、斜方肌，定期鍛鍊除了可以練出直角肩、仙女背，更可以改善圓肩及駝背，令手臂線條更加緊緻，讓你不再怕穿上小背心、露肩等造型，有網友更表示只要堅持練4星期，每組動作做30下，每次做10組左右，就有明顯的效果。

YTWL訓練｜Y字型

首先雙腳直立至肩膀闊度，並將手臂向上舉至耳朵兩側，手指公向上，讓上半身呈現Y字型，然後手伸直向前向後做30下，如果要加強效果，可以每一下向上舉時停留約3秒。過程中也要記得收緊腹部，千萬不要令盤骨向前傾，小心屁股向後彎。

YTWL訓練｜T字型

豎起兩邊手指公並分開指向外側，讓手臂180度平舉伸直，呈現T字，然後保持伸直向前。過程中也要記得收緊核心肌肉，每次呈現T字時也要夾緊背部，才會最有效。

YTWL訓練｜Ｗ字型

W字型的動作跟T字型相似，但W的訓練需要加入「肩胛往後壓」的擴胸動作。首先將手肘曲起，前手臂向上舉，記得肩胛位置要出力夾緊，手肘及手臂保持180度平舉，之後回正，並往前伸直，這樣為一組動作，記得每一下都要用到背部肌肉及手臂發力。

YTWL訓練｜L字型

最後就是L型動作，首先將兩邊手呈現一個L字型，手肘彎曲並緊貼腰旁位置，前手臂向前，手指公向外指，然後打開前手臂，保持L字型，接著就可以伸直向上平舉，最後回正。重複動作30下，之後就可以重複上述動作。再次提醒大家，每個動作都要收緊腹部，不要讓盤骨向前傾，以免下背及後背會造成痠痛。