轉季嘴唇更易敏感現唇瘡？日專家教4個選潤唇膏重點　滋潤沙漠唇

【潤唇膏】無論天氣轉涼或出入冷氣房，近日嘴唇都易乾燥崩緊，不時都需備潤唇膏隨時塗抹。不過，若塗抹次數太多，有時或感麻煩或費時，因此要長期保持雙唇滋潤，便要選對潤唇膏。雖然看來款式差不多，但原來選潤唇膏也有學問，日本樂敦製藥研發部專家早前分享了4個小重點，到底潤唇膏需多久替換一次呢？



【潤唇膏】雖然看來款式差不多，但原來選潤唇膏也有學問。(《女神降臨》劇照)

潤唇膏選擇重點一：解決沙漠唇要這些成分



嘴唇顏色可影響整個人的精神和氣息，若然暗沉和乾燥，更會看來較顯老。由於嘴唇沒有皮脂腺，無法自行分泌油脂和補水，故易造成乾燥問題，加上黑色素細胞偏少，膠原蛋白流失，使雙唇顯得更無彈性。要回復滋潤和光澤，不少潤唇產品都含精油或植物油脂，為雙唇添加一道鎖水保護層。專家更指出，以荷荷巴油為基底的潤唇膏，具有高效的潤澤和保濕效果，而天然保濕因子和維他命，更有加倍補水功效。因此選擇潤唇膏，不妨先比較它們的成分！

【潤唇膏】轉季時唇部也易敏感？(IG：minchen333)

潤唇膏選擇重點二：嘴唇也有轉季敏感？



由於唇部沒有保護性外層，角質層亦較一般肌膚薄，因此容易受損，出現敏感或唇瘡等問題。轉季肌膚不穩，加上不時戴口罩感焗促，更易出現敏感情況。專家對此建議3點：選擇低敏溫和的配方，避免刺激敏感的雙唇；若嘴唇裂開受損，就要避免用清涼配方；而為讓傷口更快痊癒，可使用含抑菌或消炎功效的潤唇膏，幫助修護細胞。

【潤唇膏】支裝和樽裝潤唇膏有著不同的用途。(IG@jjjung.ee)

潤唇膏選擇重點三：不同包裝有不同用法



以前一直以為不同的潤唇膏包裝，是基於不同人的習慣和喜好，不過原來這些款式都有不同質感，用於各種的唇部情況。根據專家指出，我們一般使用的長筒型設計，由於質感較硬，妝感較輕薄，故一般都是在唇部打底或補妝時用。質感較軟的支裝潤唇膏，則較黏稠和滋潤，適合在睡前或日常厚敷，以作急救用。至於樽裝潤唇膏，由於需用指腹塗抹嘴唇，帶有按摩和磨砂功效，因此適合在卸妝後或睡前使用。

【潤唇膏】潤唇膏每隔一段時間便要替換。(IG@sooyaaa__)

潤唇膏選擇重點四：一支潤唇膏的壽命



不知大家是不是都有多支潤唇膏，因此經常用極都用不到？雖然丟掉可惜，但若留著使用太久，其實唇膏也會變質，加上細菌滋生，易對嘴唇造成傷害。因此專家指出，由於潤唇膏成分單純，因此建議開封的半年後便要替換，而每次用完後，也可用紙巾抹一下唇膏，減少口水和皮屑附在唇膏上，引起衛生問題。

【潤唇膏 Q&A】