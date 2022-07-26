44歲孫芸芸3大無死角護膚保養術　維持凍齡緊緻臉蛋、無瑕美背

「台灣第一名媛」孫芸芸雖然已年過40，但與21歲的女兒廖思惟同框，不僅絲毫未顯老態，反而宛如姊妹般奇蹟凍齡；站在老公廖鎮漢一旁，更一度被網友笑稱如一對父女！



早前，孫芸芸接連在IG曬出3張性感美照，只見孫芸芸身穿全黑貼身、背部挖空洋裝，大展S曲線好身材之外，更秀出光滑無瑕的美背，令網友忍不住敲碗孫芸芸的日常全身保養清單！

跟著以下全身保養步驟，養成如少女般的光滑緊緻肌膚，從此逆齡生長！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

孫芸芸保養清單

1. 注重全身保濕，連腳趾頭也別放過

提到孫芸芸的保養清單，事實上，孫芸芸過往就曾透露本身是乾性皮膚，因此，從臉部到全身保養，都特別注重保濕與鎖水！孫芸芸分享，平時會以眼霜來保養肩頸：「只要能擦臉的，脖子也一定要擦，而且用量要一樣多！」避免頸紋增生，畢竟，頸紋可是最容易洩露年齡的部位之一！

此外，孫芸芸也自嘲，本身是超級保養細節控，全身都會確實擦上保濕乳液，連腳趾頭、腳趾縫也不會放過，從頭到腳都要將保濕做好做滿！到了冬天或天氣較為乾燥時，孫芸芸則會轉而使用霜狀保養品，並且於全身擦上美容油，提升肌膚滋潤度！孫芸芸也分享保養金句：「我覺得從頭到腳的皮膚，不可以有乾乾的地方，小細節一定要在意！」讓全身上下隨時維持在水潤的狀態，就是孫芸芸的凍齡秘方！

同場加映：50歲美魔女鍾麗緹的5個獨家凍齡秘訣 伸展操可瘦身更不長白（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 39

2. 避免頻繁更換保養品，熱衷油類保養

除了全身保濕不得馬虎之外，孫芸芸也分享，日常的保養清單非常簡單，但一定要做到確實，另外，也不會太頻繁更換保養品，避免肌膚出現不穩定的狀況。孫芸芸透露，每天的臉部保養程序為，擦上化妝水→眼霜→精華液→乳液鎖水，若是感到皮膚比較乾燥時，則會效法全身保養，將油類產品塗抹薄薄一層於臉部，不得不說，孫芸芸絕對是油類保養的鐵粉！

同場加映：國民妹妹IU護膚5大技巧 洗米水洗臉、自創捧臉法加速保養品吸收（點擊放大瀏覽▼▼▼）

+ 12

3. 清淡、多維他命C飲食，養出透亮好膚質

除了外在的保養，孫芸芸也相當重視體內調理，老話一句，吃進什麼東西，皮膚就會還給你！孫芸芸的日常飲食走清淡路線，以白肉與大量青菜為主，拒絕紅肉之外，也盡量避免以澱粉類作為主食。此外，孫芸芸也提醒女孩，每天都要攝取新鮮水果，或者是透過青蘋果汁等新鮮水果汁來補充維他命C，透過飲食養出透亮好膚質，也能有效減緩老化速度！

延伸閱讀：

39歲林依晨愛用保養品超親民：從國中就在用！奔4也有少女肌～保養心法：不是貴才好

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】