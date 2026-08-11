Anne Hathaway展示孕肚誓做優雅靚媽！靠橄欖油保持肌膚緊緻

【護膚｜安妮夏菲維】現正懷有第三胎的安妮夏菲維（Anne Hathaway），向大眾展示孕肚！她出席最新驚悚電影《The End of Oak Street》的首映禮，身穿前短後長的嬰兒藍色上衣，並露出巨肚，看來矚目時尚，加上Bvlgari珠寶，締造優雅和閃爍的魅力。安妮夏菲維無懼歲月，樣貌依然立體緊緻，跟20年前拍攝《穿Prada的惡魔》幾乎沒變，更添知性和溫婉的韻味，即使43歲也依舊超美！



現正懷有第三胎的安妮夏菲維（Anne Hathaway），向大眾展示孕肚！(Getty Images)

安妮夏菲維（Anne Hathaway）在2024年出席珠寶品牌Bvlgari舉辨的羅馬活動，4位全球品牌大使及地區品牌大使的互動，引起不少討論，當中安妮夏菲維與劉亦菲的合照，亦獲粉絲們大讚兩大女神降臨。

安妮夏菲維（Anne Hathaway）即使41歲，也依舊超美！(IG@bvlgari)

安妮夏菲維近年活躍時尚圈，去年更簽下珠寶品牌Bvlgari的全球代言，並拍攝2023秋冬系列形象照片。雖然年過40歲，但安妮夏菲維魅力依然，即便曾在義大利威尼斯的活動中，安排與韓國女團BLACKPINK成員Lisa及新生代女星Zendaya同場合照，凍齡外貌毫不遜色，媲美兩位年輕女星。

【護膚｜安妮夏菲維】安妮夏菲維為Bvlgari拍攝形象照，以簡練的黑白造型，打造出知性優雅。(Bvlgari)

安妮夏菲維為Bvlgari拍攝2023秋冬系列，以簡練的黑白造型，打造出知性優雅。她穿上白色西裝搭背心，增添悠閒氛圍，同時配戴Serpentine Vertical Tote黑色小牛皮托特袋，利用金屬蛇形手柄，增添精神俐落的感覺。至於灰色造型，她則以大碼剪裁和性感黑色吊帶內搭，展現小性感魅力，並透過鮮艷亮眼的祖母綠色腋下手袋點綴，感覺時尚大方。

【護膚｜安妮夏菲維】安妮夏菲維以大碼剪裁和性感黑色吊帶內搭，展現小性感魅力，並透過鮮艷亮眼的祖母綠色腋下手袋點綴，感覺時尚大方。(Bvlgari)

【護膚｜安妮夏菲維】安妮夏菲維曾與韓國女團BLACKPINK成員Lisa、以及新生代女星Zendaya一同合照，凍齡外貌毫不遜色，媲美兩位年輕女星。(IG@lalalalisa_m)

相信是時尚迷的話，定會記得女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）於電影《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的瀏海造型。相隔約16年，安妮夏菲維於2022年時，現身時尚品牌Michael Kors 2023春夏時裝秀，不僅重現昔日的瀏海造型，還坐在時尚雜誌總編Anna Wintour旁邊，讓不少粉絲感驚喜，指其美貌完全沒變，「她這16年來沒有一天是老的。」

她曾於訪問指出，從不靠醫美注射，並以天然保養方式抗衰老，以下的6個護膚法，大家不妨參考。

安妮夏菲維｜安妮夏菲維日前現身時尚品牌Michael Kors 2023春夏時裝秀。(Michael Kors)

安妮夏菲維｜重現昔日《穿Prada的惡魔》的瀏海造型，還坐在時尚雜誌總編Anna Wintour旁邊。(Getty Images)

不少網民發現，安妮夏菲維與16年前的美貌幾乎沒變。(《穿Prada的惡魔》劇照)

安妮夏菲維護膚天然法1. 出門開遮防曬

相信不少女生都知，肌膚接觸太多陽光易造成衰老。安妮夏菲維曾在訪問提到，由於家族擁有愛爾蘭和法國血統，肌膚都偏白，「幾乎是蒼白程度」，故易患肌膚疾病，每天不論有否出門，都會塗SPF30以上的防曬霜，出門時更會開遮或戴帽擋陽光，以減少曬傷的機會。

安妮夏菲維護膚天然法2. 妝前塗眼霜增妝感貼服

安妮夏菲維擁有雙明亮大眼，這亦讓她易形成眼紋。她曾分享自己最大的肌膚困擾為「魚尾紋」，因此著重雙眼保養，睡前都會塗眼霜，而且在化妝前，都會用Chantcaille的納米黃金能量眼霜，紓緩眼周乾燥及泛紅問題，同時提升眼妝的貼服度。

安妮夏菲維｜安妮夏菲維祟尚天然護膚法。(IG@annehathaway)

安妮夏菲維護膚天然法3. 隨身帶備椰子油

崇尚天然的安妮夏菲維，當然少不免使用天然護膚品。她曾表示，隨身都會帶備一小瓶的椰子油，是她的「萬用膏」，不論用於保濕、卸妝或髮尾護理也非常有效。椰子油蘊含豐富脂肪酸，有效鎖住肌膚水分和補濕，據國際皮膚病學雜誌刊登的《Int J Dermatol》研究發現，還可紓緩濕疹問題，是個不錯的天然護膚品。

安妮夏菲維護膚天然法4. 睡前兩匙橄欖油

除了椰子油，安妮夏菲維還有食橄欖油的習慣。她會於每天睡前吃兩匙「冷壓初榨橄欖油」，以促進腸道蠕動，排走體內毒素。橄欖油一般分為3款製法，其中冷壓初榨方式可保留完整的抗氧化物質，故能助預防紫外線照射造成的傷害，同時橄欖油富含角鯊烯，可提升抗氧化效果。

安妮夏菲維｜安妮夏菲維素顏。(IG@annehathaway)

安妮夏菲維護膚天然法5. 自製天然燕麥磨砂

於休息期間，安妮夏菲維還會自製天然磨砂膏，將燕麥和檸檬混合塗在肌膚上，以溫和的去角質方式護理保養，減少刺激和敏感問題。日常食用的燕麥有助減肥，用於肌膚上原來也有助強化肌膚防禦屏障，紓緩肌膚問題，同時提升免疫力，減少出現敏感問題。現時不少護膚品都有加入燕麥，幫助提升天然護膚功效。

安妮夏菲維護膚天然法6. 每天喝至少10杯水

喝水有助維持身體機能，促進新陳代謝，讓肌膚更為健康，展現紅潤白滑感覺。安妮夏菲維曾在訪問指每天都喝10至12杯水，有報道更指她會飲3公升以上，以助排走體內毒素，減少身體器官的負擔，自然更顯年輕活力。