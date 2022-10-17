護膚｜水溶性產品或致微血管破裂？美容師5冬季「女神肌養膚法」

【秋冬護膚｜轉季】近日氣溫急降，天文台發文解釋，在秋季熱帶氣旋的影響下，這幾天風勢將顯著增強。隨天氣變化，肌膚變得不穩，泛油和長暗瘡情況更甚。要擺脫轉季的乾燥及敏感肌膚，曾替《Vogue》雜誌總編Anna Wintour、金卡戴珊、Hailey Bieber及Lily James等女星管理皮膚的星級美容師Joanna Czech，便曾透過自家品牌網站，分享5個冬季「女神肌養膚法」，原來水溫也是重點！



【秋冬護膚｜轉季】星級美容師Joanna Czech分享5個冬季「女神肌養膚法」。(IG@joannaczechofficial)

【秋冬護膚｜轉季】若水溫過高的話，或會傷害肌膚。(IG@haileybieber)

女神肌養膚法一：不能熱水洗面



不少人在冬天洗澡或洗面時，會將水溫加熱，避免冰冷的感覺。不過，若水溫過高的話，或會傷害肌膚。她表示﹐肌膚表面的天然油脂，可以保護肌膚表層，同時抵禦嚴峻環境，若用熱水會軟化肌膚，並去除油脂，使肌膚免疫力較差，因此應以暖水及尼龍製面巾洗面。

【秋冬護膚｜轉季】溫和的化學性去角質產品，可維持肌膚健康。(IG@haileybieber)

女神肌養膚法二：溫和去角質



去角質是護膚基本步驟，可以增加護膚品的吸收及功效。Joanna Czech指出，冬天肌膚會較乾燥和敏感，故建議使用較溫和的化學性去角質產品，這樣便可維持肌膚健康。

【秋冬護膚｜轉季】油性產品或在護膚品上添數滴精油，能減少微絲血管破裂。(IG@lilyjamesofficial)

女神肌養膚法三：精油護膚法



在夏天的時候，不少人都用清爽輕盈的水溶性護膚品，到了冬天，由於肌膚較乾，故用油性護膚品會有較滋潤的感覺。Joanna Czech表示，水溶性護膚品會在肌膚上凍結，或令微絲血管破裂，而用油性產品或在護膚品上添數滴精油，便能解決這個問題。此外，楊冪也愛用這個方法，並局部使用於兩頰位置。

【秋冬護膚｜轉季】水分可以滋潤肌膚，提升新陳代謝。(IG@kimkardashian)

女神肌養膚法四：隨時補水



水分可以滋潤肌膚，提升新陳代謝。因此，她認為保持肌膚滋潤和健康，當天氣炎熱或乾燥時，可擺放一支爽膚水在身旁，每隔一段時間用，並多喝水以維持足夠水分。

【秋冬護膚｜轉季】利用帽子、手套或絲巾等配飾，減少肌膚因接觸尖利物品而受傷。(IG@lilyjamesofficial)

女神肌養膚法五：保護肌膚



由於肌膚乾燥和脆弱，容影碰撞東西時弄損，因此最好的做法便是做好保護，利用帽子、手套或絲巾等配飾，減少肌膚因接觸尖利物品而受傷，同時為造型增添時尚，一舉兩得。

冬季護膚品推介：



【秋冬護膚｜轉季】The History of Whoo 秘貼 自生精華，品牌還聯乘 Urban Coffee Roaster推韓式人蔘鮮奶咖啡，售價78港元。(The History of Whoo)

推介一：The History of Whoo 秘貼 自生精華

要減少肌膚變差，可從肌膚健康著手，提升肌底防禦力。這支精華不僅有效抗衰老，還可增強肌膚免疫力。蘊含傳統宮中補元丹及阭雪蘭，幫助舒緩及整頓肌膚，而蓮花及冬蟲夏草素，則能分別提升肌膚防禦力及促進肌膚細胞增長。

【秋冬護膚｜轉季】紫芹26hr潤澤炸彈霜 (belif)

推介二：belif 紫芹26hr潤澤炸彈霜 $500/ 125ml

個人而言挺喜歡belief的護膚品，性質天然溫和，氣味清香，而且效用不錯。特別是紫芹26hr潤澤炸彈霜，質感水潤，可即時潤澤乾燥肌膚，讓肌膚看來更為明亮，非常適合現時的陰涼天氣使用，塗後還不黏笠，上妝後不會出現「擦膠屑」。

【秋冬護膚｜轉季】透潤保濕化妝水(est)

推介三：est The Lotion 透潤保濕化妝水 $470/ 140ml

主打保濕的化妝水，使用極端乾燥沙漠鹽湖中的天然活性成分Ectoin，可以滋潤乾燥肌膚。化妝水感覺水潤，只需少量已夠塗全面，持續使用的話，還能感受到膚質變細緻的感覺。品牌現聯乘世界文學名著《紅髮安妮》推出限量套裝，每售一套將捐50港元予香港聾人子女協會，讓大家都能護膚同時關愛社會。

【秋冬護膚｜轉季】奇蹟保濕霜 (Babo botaniclas)

推介四：Babo Botanicals 奇蹟保濕霜 $125

這是一瓶全家都合用的潤膚霜，採用安全不致敏配方，並加入Nutri-Soothe複合物，能為肌膚注入維他命，增強抵抗力。保濕霜中的燕麥水解蛋白，還可促進細胞再生和癒合，增強肌膚健康，難怪連演員「小辣椒」Gwyneth Paltrow及名媛 Kourtney Kardashian也是愛好者。

【秋冬護膚｜轉季】紅茶逆時活膚修復精華 (innisfree)

推介五：innisfree 紅茶逆時活膚修復精華 $300/ 30ml

記得精華剛推出的時候，已贏得不少口碑。採用獨家專利成分紅茶逆時精萃，可以深層滋潤肌膚，減淡細紋，同時改善肌膚鬆弛。於睡前塗抹，還可修復肌膚質感，讓肌膚呈現健康光澤。

【秋冬護膚｜轉季】葡萄籽急救保濕精華(caudalie)

推介六：Caudalie 葡萄籽急救保濕精華 $340/ 30ml

蘊含天然葡萄益生元，可助維持整日肌膚的微生態，增強肌膚健康，穩定肌膚狀態。精華質感偏向水潤，能夠快速吸收，讓肌膚感到滋潤，即使半日待在冷氣房，也不會因缺水而泛太多油，非常適合放在辦公室備用。

【秋冬護膚｜轉季】特效保濕乳霜(Kiehl's)

推介七：Kiehl’s 特效保濕乳霜 $340/50ml

經臨床測試證實能在極端天氣底下，仍可發揮保濕功效。筆者去年亦有用這款保濕霜，質感滋潤，容易推開，只需少許便可塗抹全面，而且非常補水，性價比較高。

【秋冬護膚｜轉季】野玫瑰維他命C美白肌底液(KORRES)

推介八：KORRES 野玫瑰維他命C美白肌底液 $295/ 200ml

主要提升肌膚潤澤飽滿度，同時助肌膚恢復自然酸鹼值，以維持一個健康微生態，增強肌膚抵禦力。KORRES護膚品大部分採用天然成分，因此性質溫和，不易刺激肌膚，適合在轉季敏感的時候用。

【秋冬護膚｜轉季】Ceramighty AF 明眸修護眼霜(Drunk Elephant)

推介九：Drunk Elephant Ceramighty AF 明眸修護眼霜 $470/ 15ml

眼周肌膚容易出現乾旱，故一般眼霜的潤澤成分都較高。這款眼霜採用富含奧米加的天然植物，可以恢復肌膚屏障，提升彈性和保濕力，而燕麥萃取精華更助平靜肌膚，減少眼部壓力，自然更顯精神。

【秋冬護膚｜轉季】蘆薈燕麥溫和潤膚乳(彩豐行)

推介十：彩豐行蘆薈燕麥溫和潤膚乳 $35.9

蘊含天然護膚成分，如燕麥、蘆薈及乳木果，可以滋潤亮澤肌膚，改善肌膚粗糙問題。現時潤膚乳還推出優惠，只需28.9港元便能入手，非常值得買來試試。

資料來源：joannaczech.com