4大bra top造型推介！陳瀅成時裝周焦點　微胸女才能駕馭的時尚

【巴黎時裝周｜陳瀅｜bra top】隨旅遊限制放寬，不少女星均出現於各大時裝周。陳瀅早前便現身巴黎街頭，展現多個造型時尚，其中她以黑色bra top，配襯半透珠片上衣及黑色皮褸，旋即吸引不少攝影師包圍拍攝。對於微胸女而言，由於身形曲線較不明顯，難顯出性感魅力，但若穿bra top的話，配合其他時尚單品，則能散發健康性感，減少事業線的焦點。大家不妨參考以下4位女星做法吧！



【巴黎時裝周｜陳瀅｜bra top】半透亮片可添若隱若現的性感。(IG@missjni)

【陳瀅】bra top 造型一：搭配半透亮片上衣



雖然陳瀅的bra top造型評語好壞參半，但她利用微閃和半透的珠片，遮住胸部大小，則是個聰明做法，而若隱若現的感覺，更引人瑕思，增添性感魅力。但可改善之處是，由於下半身層次較多，若穿長衫易顯「五五身形」，看來較臃腫和腰粗，故可選短身服飾或攝衫，增加長腿感覺。此外，為添型格氛圍，她亦特意披上黑色窩釘皮褸，但同樣短版外套的話會較佳，以減少臃腫感覺。

【巴黎時裝周｜bra top】學李靜儀穿白色恤衫展簡約悠閒。(IG@heidibibe)

【李靜儀】bra top 造型二：外穿白色恤衫



予人優雅時尚感的李靜儀（Heidi），也是位愛穿bra top之人。她的造型一般都是活力陽光感覺，常穿著登山和玩水，透現出健康性感魅力。為減少過於性感的印象，她會外穿長身外套，如白色恤衫，以柔軟和輕微透視的質感，展現法國女生的簡約悠閒氛圍，配搭高腰牛仔褲，還顯長腿感覺。

【巴黎時裝周｜bra top】太妍以bra top作內搭。(IG@taeyeon_ss)

【太妍】bra top 造型三：作為內搭



現年33歲的韓國女星太妍，依然充滿年輕的魅力。她間中亦會展示小清新性感，以較性感的bra top作內搭，外面則穿上袖位較寬長的牛仔上衣，稍為露出腰背線條，不會過於暴露，同時看來也很性感，締造出一種活力感覺。由於bra top穿在裡面，故可選剪裁較大膽款式，以添誘惑氛圍。

【巴黎時裝周｜bra top】吳家忻是bra top時尚的愛好者。(IG@kayan9896)

【吳家忻】bra top 造型四：增加柔軟舒適感



近年成為時尚寵兒的吳家忻（kayan9896），也是bra top時尚的愛好者。她會配搭柔軟衣物，展示出溫婉感，同時由於身材高挑，這可減少高大的視覺效果。為減少單調感，她便選芭蕾舞外套般的設計，締造出優雅知性同時，散發性感的女人味。

bra top推介：



【巴黎時裝周｜bra top】Her own words Invisible Extra Skin 無縫透氣胸圍 (Her own words官網)

1. Her own words Invisible Extra Skin 無縫透氣胸圍 $348



若喜歡簡單的運動款式，可選Her own words的款式，採用Extra Skin專利內置反定棉杯，讓在運動時也不易移位，同時罩杯擁有過千氣孔，有助運動時釋放悶熱，提升舒適感覺。此外，bra top亦具不錯的承托力，非常適合做運動時穿著。

【巴黎時裝周｜bra top】Sheer Lingerie Luna Padded Wireless Longline Bra (Sheer Lingerie官網)

2. Sheer Lingerie Luna Padded Wireless Longline Bra $640



品牌擁有多款bra top設計，一般以蕾絲及網紗為主，締造出優雅的女人味。其中這款採用bralette設計，可稍為修飾腰部線條，同時帶有優雅感覺。胸圍物料源自再生尼龍、聚脂纖維及氨綸，在展現時尚同時，可以愛護地球。

【巴黎時裝周｜bra top】Peach John Peasy Bra Top (Peach John官網)

3. Peach John Peasy Bra Top $200



喜歡小清新及甜美感的女生，可選Peach John的bra top，邊界均以波浪線條設計，加上鬱金香及巴黎鐵塔圖案，塑造出悠閒活力，予人舒適感覺。只要外面配襯淨色上衣，便可打造出甜美優雅感覺。