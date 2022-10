4大bra top造型推介！陳瀅成時裝周焦點　微胸女才能駕馭的時尚

【巴黎時裝周|陳瀅|bra top】隨旅遊限制放寬,不少女星均出現於各大時裝周。陳瀅早前便現身巴黎街頭,展現多個造型時尚,其中她以黑色bra top,配襯半透珠片上衣及黑色皮褸,旋即吸引不少攝影師包圍拍攝。對於微胸女而言,由於身形曲線較不明顯,難顯出性感魅力,但若穿bra top的話,配合其他時尚單品,則能散發健康性感,減少事業線的焦點。大家不妨參考以下4位女星做法吧!



【陳瀅】bra top 造型一:搭配半透亮片上衣



雖然陳瀅的bra top造型評語好壞參半,但她利用微閃和半透的珠片,遮住胸部大小,則是個聰明做法,而若隱若現的感覺,更引人瑕思,增添性感魅力。但可改善之處是,由於下半身層次較多,若穿長衫易顯「五五身形」,看來較臃腫和腰粗,故可選短身服飾或攝衫,增加長腿感覺。此外,為添型格氛圍,她亦特意披上黑色窩釘皮褸,但同樣短版外套的話會較佳,以減少臃腫感覺。

【李靜儀】bra top 造型二:外穿白色恤衫



予人優雅時尚感的李靜儀(Heidi),也是位愛穿bra top之人。她的造型一般都是活力陽光感覺,常穿著登山和玩水,透現出健康性感魅力。為減少過於性感的印象,她會外穿長身外套,如白色恤衫,以柔軟和輕微透視的質感,展現法國女生的簡約悠閒氛圍,配搭高腰牛仔褲,還顯長腿感覺。

【太妍】bra top 造型三:作為內搭



現年33歲的韓國女星太妍,依然充滿年輕的魅力。她間中亦會展示小清新性感,以較性感的bra top作內搭,外面則穿上袖位較寬長的牛仔上衣,稍為露出腰背線條,不會過於暴露,同時看來也很性感,締造出一種活力感覺。由於bra top穿在裡面,故可選剪裁較大膽款式,以添誘惑氛圍。

【吳家忻】bra top 造型四:增加柔軟舒適感



近年成為時尚寵兒的吳家忻(kayan9896),也是bra top時尚的愛好者。她會配搭柔軟衣物,展示出溫婉感,同時由於身材高挑,這可減少高大的視覺效果。為減少單調感,她便選芭蕾舞外套般的設計,締造出優雅知性同時,散發性感的女人味。

bra top推介:



