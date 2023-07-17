邱淑貞55歲肌膚白滑飽滿似減齡15年！4身材管理法：靠珍奶豐胸？

【邱淑貞｜保養】現年55歲的邱淑貞，出道已逾36年，至今依保住「性感女神」的封號。雖然邱淑貞早前在主題樂園遊玩時，被網民指現「虎背熊腰」，但美貌看不出歲月痕跡，肌膚依然白滑。邱淑貞近日出席佛友聚會，最新近照可見其外貌幾乎沒變，感覺精神飽滿，令人好奇她到底有甚麼凍齡法則呢？



邱淑貞日前被網民拍到，被指「身形走樣」，但其實現年55歲的她，無論身材或肌膚，已經保持得很不錯﹐相信或是角度問題。虔誠信佛的她，日前在僧人秋吉尼瑪仁波切（Chokyi Nyima Rinpoche）來港弘法時，與對方和佛友一齊聚餐，可見其肌膚雪白，看不出疲倦感，完全減齡15年。

邱淑貞當年憑電影《赤裸羔羊》的大膽演出，被封為性感女神。現時邱淑貞體態依然保持婀娜，於2022年9月為好友上山詩鈉慶生時，更以素顏亮相，被網民大讚「凍齡」、「完全不像54歲」。邱淑貞曾透露自己的身材管理法，據指她還會喝珍珠奶茶豐胸？

【邱淑貞｜保養】邱淑貞去年為好友上山詩鈉慶生。(IG@annaboop)

有云「有其母必有其女」，邱淑貞長女沈月（Ayla），去年獲邀出席韓國時尚活動晚宴，並以低胸的禮裙剪裁顯現出玲瓏有致的身形，令網民不禁驚嘆「遺傳自母親的優良基因」。

【邱淑貞｜保養】邱淑貞長女沈月(圖左)與模特兒(圖右)穿同款禮裙，前者身材更為優勝。(IG@yuetyuetxx & elysianbridal)

邱淑貞身材管理法一：珍珠奶茶助豐胸？



相信有不少傳媒，都想打聽邱淑貞保養身材的秘密，其中最讓人感驚訝的，莫過於靠珍珠奶茶豐胸。對此，大多報道都引述其曾在接受訪問時，指自己或因常喝珍珠奶茶的關係，因此就算誕下3個孩子，胸部還是保持完美。

對於「珍珠奶茶豐胸論」，曾有模特兒（何沛沂）亦指自己不愛運動，但常喝珍珠奶茶，或因而擁有豐滿上圍。不過，註冊營養師楊蒨珩則認為，這未具科學證明。另一註冊營養師陸肇麟亦持同樣意見，指只有「攝取不足蛋白質或健康脂肪，才有機會影響胸部大小。」

他補充，珍珠奶茶所含的蛋白質其實不多，加上含糖量高，因此不建議經常飲用，而蛋白質亦可從其他食物中攝取。此外，他亦指出減肥速度太快，會連帶胸部脂肪流失，因此表示盡量不要操之過急。

【邱淑貞｜保養】邱淑貞和沈月合照。(IG@yuetyuetxx)

邱淑貞身材管理法二：五色飲食法



除了珍珠奶茶，邱淑貞平日其實吃得清淡，以保持健康體態。她堅持每日吃五色蔬果，如蘋果、梨、士多啤梨、紅蘿蔔和提子等，為身體補充不同維他命，間中也會將所有蔬果混合，然後製成果汁，以助排毒修身，同時保養肌膚。

【邱淑貞｜保養】邱淑貞會每日運動一小時來維持身材。(IG@annaboop)

邱淑貞身材管理法三：每日運動1小時



邱淑貞還會靠運動維持身形曲線，讓胸部更為堅挺。她每天都會運動一小時，而且常靠行樓梯維持身形。由於行樓梯會活動到腿及臀部肌肉，因此有效修飾下半身曲線，而且可以帶動心肺功能，以提升新陳代謝燃燒脂肪，據指每半小時便能消耗約300卡路里。

【邱淑貞｜保養】邱淑貞會自製天然磨砂保持肌膚滑嫩。(《賭神2》劇照)

邱淑貞身材管理法四：自製天然護膚品



除了維持身形曲線，身體膚質也是重要。崇尚天然的邱淑貞會自製身邊磨砂，將砂糖和橄欖油混合，然後塗在身上，不僅有助去除角質，而且能夠滋潤身體，讓肌膚更加白滑。磨砂可塗於手肘、膝蓋和胸口位置，以減少角質和暗沉問題出現。