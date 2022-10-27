記者實試網絡爆紅「粉底液公式」　聲稱可持妝達12小時更貼服？

最近天氣開始變乾燥，肌膚也跟著變乾，底妝因此不再貼服。近日在小紅書上就有美妝博主分享了一個新奇的「粉底液公式」，只要將粉底液與妝前乳、乳液、蜜粉，按公式比例混合，就可以讓底妝貼服，並有效持妝12小時。記者就有親自實試這個網絡爆紅的「粉底液公式」，但結果就有點不如理棍。



「爆紅粉底液公式」所需化妝品

1）滋潤型粉底液

2）妝前乳

3）乳液

4）蜜粉



「爆紅粉底液公式」混合步驟

粉底液公式 = 粉底液：2 、妝前乳：1 、乳液：1 、蜜粉：1

妝前乳建議選擇滋潤型（許秀麗 攝）

蜜粉選擇粉質較幼細會更好混合。（許秀麗 攝）

STEP 1︰先以2：1 比例將粉底液和妝前乳混合。妝前乳色調可以按照個人膚色作調整，挑選妝前液色調，像是蒼白膚色，可選擇偏粉色調，有助紅潤及提亮膚色。



STEP 2︰再混合1份乳液及1份蜜粉，蜜粉建議選擇粉質較幼細的產品，會比較容易混合。要將以上4 樣產品混合到沒有粉末。



STEP 3︰最後用粉撲上妝，以及噴上定妝噴霧就完成了！



記者親試「爆紅粉底液公式」 最後竟變浮粉？

四款產品都建議選擇滋潤型產品，有助底妝更貼服（許秀麗 攝）

記者膚質是屬於乾性肌，一踏入秋冬就更容易出現底妝不貼服、卡粉問題，所以這次特地實試了這個爆紅的粉底液公式，看看是不是真的能讓底妝更貼服。這次實試使用的產品為 Estée Lauder 持久防曬粉底、Bobbi Brown 蟲草抗氧修護精華底霜、pHisoderm 益生菌舒敏保濕乳液、RMK 透光空氣感蜜粉及Laura Mercier 輕感親膚定妝噴霧。

實試結果：在面部較亁燥位置，包括雙頰、鼻翼都明顯卡粉、不貼服（許秀麗 攝）

在實試過程中，將粉底液和其餘三樣產品混合順利，但妝感就不如理想。在基礎妝前護膚及上妝後，明顯看到眼下兩頰肌膚有浮粉問題和鼻翼位置會卡粉，底妝也很難推均勻。在噴上保濕型定妝噴霧後，問題也沒有改善。這種上妝方式就不建議同樣是乾性肌女生嘗試，或是將蜜粉換成定妝噴霧，令底妝更易推均勻。