瘦身方法︳4招傻瓜減肥法免節食、做運動　記者實試激減10公斤

瘦身方法︳減肥一向都是女生們十分關注的議題之一，但坊間不少減肥法都要配合自律運動、節食等方式才能見效，對於想「佛系減肥」的女生而言就不太友善。今次就與大家分享網上爆紅的「傻瓜減肥法」，無須做運動，只需遵循4招便可輕鬆減肥。《01女生》編輯部2名記者更親試透過這個減肥法分別減掉3公斤及10公斤。



傻瓜減肥法│每天8杯水

每天早上起床刷牙後第一件事就是要喝一杯約250ml至300ml水，有助加速腸胃蠕動，把前一晚體內的廢物排出。一整天下來最少要喝夠8杯水（約2L），加快新陳代謝。如不想出現水腫就盡量在白天喝完，晚上8時後不要喝太多水。

傻瓜減肥法︳每天8杯水（Getty Image）

傻瓜減肥法︳吃飯只吃7分飽

除了喝水外，吃飯時亦有小秘訣。每餐飯只需要吃7分或8分飽就足夠，當吃到不餓時便可以停下，若吃到10分飽便會太撐。只要保持只吃7分飽數週，胃口便會自然變細，食量少了就會自然瘦下來。記者就曾遵循此法則，不用戒口，如常進食甜品及台式飲品，只在正餐時吃7分飽，成功減掉3公斤；另外，更有同事激減10公斤，可見7分飽絕對是「傻瓜減肥法」的重點！

傻瓜減肥法︳吃飯只吃7分飽（Getty Image）

傻瓜減肥法︳晚飯後站立不要再進食

在吃完飯後謹記不要馬上坐下或躺著，建議可以在飯後站立15至30分鐘，否則很容易令脂肪囤積在腹部，造成肚腩問題。而且，晚飯後盡量不要再進食水果、甜品等食物，以免睡前不夠時間消耗，否刖代謝不掉的東西容易形成內臟脂肪。

傻瓜減肥法︳晚飯後站立不要再進食（Getty Image）

傻瓜減肥法︳大概計算攝入熱量

「傻瓜減肥法」基本上不用特別節食或戒口，只需在進食時控制好份量便好。假如吃多了或吃了高熱量食物，那麼之後幾日就要稍為控制飲食，不要吃太多，或者改吃一些熱量較低的食物。