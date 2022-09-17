2022美妝好物｜記者實試夏日人氣粉底　30度高溫妝容持久毋懼脫妝

夏日美妝好物推薦2022｜夏日炎炎的8月份，各大品牌推出不少美妝產品或護膚產品，精緻女生當然要依季節使用不同美妝及護膚品！《01女生》記者實試了多款產品，精選出三大夏日美妝護膚產品，即刻看看記者們的親身分享，挑選出你喜愛的產品吧！



記者夏子婷推介 （夏子婷 攝）

夏日美妝好物推薦2022｜IPSA 水感原透光粉底液

IPSA新推出的粉底相當適合炎炎夏日，質地水潤輕輕推開，上妝自然服貼且悶熱天氣低黏笠，充分遮蓋粗大毛孔及膚色不均衡的情況，完美打造出日本女生最愛的水潤透明感妝效，不過記者個人認為粉底液滋潤度及保濕度相對高，因此上妝後最好定妝防止妝容脫落。

IPSA 水感原透光粉底液 （夏子婷 攝）

夏日美妝好物推薦2022｜CLARINS 輕齡肌專屬 多元活膚修護精華水

CLARINS產品一直深受眾大女生喜歡，夏季新推出的活膚修護精華水是針對不同肌膚問題定製出適合不同肌膚人群使用。記者所使用是輕齡肌專屬的精華水，平日經常通宵煲劇導致皮膚暗沉、毛孔變得粗大，亦長出不少暗瘡及閉口。全靠使用修護精華水進行急救，當中的溫和成分適合敏感肌使用，輕輕拍上臉瞬速吸收，讓肌膚「飲飽水」般，長時間使用發現暗瘡閉口減少，毛孔收細兼皮膚重回光澤感。

CLARINS 輕齡肌專屬 多元活膚修護精華水 （夏子婷 攝）

夏日美妝好物推薦2022｜ROSETTE DREAMY BALM夢幻海泥深層清潔卸妝霜

記者向來都常留意日本不同美妝護膚產品推介，無意間發現日本LDK評測中ROSETTE海泥深層清潔卸妝霜亮登上卸妝產品的榜首，不少日本女生都極力推介成功吸引了記者入手購買。記者一試愛上，這款卸妝霜溫和兼卸妝力強，而且平衡水油快速把毛孔收細。即使平日沒有化妝或簡單塗上防曬記者都會直接使用，不但清潔毛孔污垢、黑頭閉口一網打盡、多餘的油脂及角質亦通通清除，潔臉後毫無緊繃感，對敏感肌十分友好！