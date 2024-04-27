阿嬌鍾欣潼演少女零違和！6實用敷面膜小貼士：多餘精華不能用？

鍾欣潼（阿嬌）近年去到中國內地拍攝綜藝節目和戲劇，取得很高的迴響，除了劇情和演技是話題之外，更被她的高顏值所吸引。近日阿嬌在中國內地新作《畫皮：情滅》開播，在劇中飾演癡情龍女，會是由少女演到人妻，不少網民都認為以她的高顏值演少女毫不違和，讓人羨慕。

擁有逆齡好膚質的阿嬌，早前就在小紅書上分享了六個敷面膜小貼士，將護膚效果最大化，有不少網友都留言：「原來之前都敷錯了」，一起來看看到底阿嬌都用那些敷面膜貼士！



43歲鍾欣潼（阿嬌）演少女零違和（youtube@Jetsen Film）

鍾欣潼（阿嬌）敷面膜小貼士1：不要每天敷面膜

不建議每天都敷面膜（IG@q_gill）

在乾燥的天氣，女生們為了保持肌膚水潤，就增加敷面膜次數，但並不是愈水潤愈好。因為皮膚水潤度到達極限時，透氣性會變弱，當肌膚接觸到新的環境，像是天氣變化轉變、濕度轉變等，就會沒法適應，久而久之肌膚抵禦力就會變差，所以阿嬌的化妝師就建議一周敷三次面膜就可以。

鍾欣潼（阿嬌）敷面膜小貼士2： 敷完面膜配合按摩

敷完面膜再按摩臉部，可以幫助吸收精華，護膚效果加乘！（IG@q_gill）

每天下班回家後，敷一塊面膜絕對是最放鬆的時刻，但因太累，不少女生會在敷完面膜後直接睡覺。但阿嬌就分享敷完面膜，最好用手按摩1至2分鐘，確保面上精華徹底吸收，以及臉上沒有殘餘的黏膩感再睡覺，才能達到最佳的保養功效。

鍾欣潼（阿嬌）敷面膜小貼士3：不要邊洗澡同時敷面膜

敷面膜不能偷懶！阿嬌認為沐浴不能同時敷面膜（IG@q_gill）

為了可以早點睡，就把護膚時間都壓縮，甚至在沐浴時敷面膜！阿嬌就對這個方法不認同，她認為沐浴時熱氣會使毛孔張開，肌膚同時也在代謝髒污，這時敷上面膜，不僅有機會阻塞毛孔，同時面膜遇上溫熱濕氣，保養成效也會降低。

鍾欣潼（阿嬌）敷面膜小貼士4：剩餘面膜精華 不要再塗上臉

阿嬌提到再將剩餘精華塗上臉，肌膚不僅難以吸收，更有機會長粉刺（RED@鍾欣潼）

很多時候面膜包裝內，都有剩餘精華，許多女生為了不浪費，在敷完面膜，把精華繼續塗上臉。但阿嬌提到，肌膚的吸收能力有限，肌膚的水分、養分都集中在敷面膜的20分鐘內補充，事後再將同樣的精華塗上臉，不僅難以吸收，過多的養分有機會長粉刺！

鍾欣潼（阿嬌）敷面膜小貼士5：面膜放在陰涼處就好了

阿嬌對於護膚很講究，竟有提到面膜保持最佳溫度就好了（IG@q_gill）

為了敷面膜更舒服，冬天先把面膜泡溫水，夏天放雪櫃再敷上臉。阿嬌認為這樣反而更傷肌膚，因為一般面膜最佳溫度是15度，平時只要放在陰涼處就可以了！若是改變面膜溫度，有機會令面膜成分變質，影響它原來的功效。

鍾欣潼（阿嬌）敷面膜小貼士6：妝前敷面膜會對肌膚造成負擔

阿嬌覺得早上敷完面膜立即上妝，會會造成肌膚的負擔（IG@q_gill）

前一晚偷懶不護膚，早上才匆匆忙忙敷面膜急救，再化妝。阿嬌認為剛敷完面膜，肌膚的含水量一定會瞬間暴增，看起來很水潤透亮，但這時若直接上妝，彩妝內的刺激成分就會趁虛而入，就會造成肌膚的負擔。