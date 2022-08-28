面膜要平放、不能長期擺雪櫃？韓國女生分享6大敷面地雷減功效

【面膜推薦2022】相信不太保養的女生，都會有敷面膜的習慣，若要發揮面膜更大的功效，便得正確地使用。韓國女生肌膚總是出奇地好，令人想知箇中秘密，其中「MisoJeong」便透過YouTube分享讓肌膚變好的敷面膜方法，並列出6個需注意的重點，讓面膜效果更佳，不知大家都有做對嗎？



【面膜】韓國女生「MisoJeong」分享讓肌膚變好的敷面膜方法。(IG@so.jeong_)

【面膜】敷面膜重點一：面膜打平收藏擺放

為方便收納和整理，我們不時都會將面膜打直放置，不過MisoJeong則指出，這樣會因地心吸力，使面膜的水分營養分佈不平均，因此需盡量橫放。而在使用時，亦可先打平按壓面膜，助面膜吸收充分精華，並增加護膚功效。

【面膜】敷面膜重點二：用前廿分鐘才放雪櫃

不少女生都會在夏天，將面膜放進雪櫃，讓在使用時更感冰涼舒適。MisoJeong認為一般雪櫃內的溫度偏低，長期擺放面膜的話，或會造成變質問題。她補充一般面膜精華宜存放在攝氏15度左右，若然沒有化妝品雪櫃的話，可在敷面膜前約20分鐘先放雪櫃，提升面膜精華的作用。

【面膜】敷面膜前要先去角質。(鍾欣潼微博)

【面膜】敷面膜重點三：正確敷面膜步驟

為促進肌膚吸收更多精華，MisoJeong指出去角質非常重要，因此在敷面膜前，可以首先洗面去除表面污垢和角質，再用爽膚水倒在化妝棉上擦拭，並塗上含輕盈成分的精華，以補充肌膚水分，讓其後的敷面效果更為顯注。

【面膜】敷面膜重點四：敷時捽走氣泡

由於面膜剪裁與面形或不一樣，敷在面上時不會完全貼服，因此MisoJeong提到，敷面膜後可從額頭開始用指腹掃平，將裡面的氣泡排走，增加面膜貼服度，讓所有肌膚位置都可吸收精華。

【面膜】許瑋甯互作前會敷面膜。(IG@anno8o7)

【面膜】敷面膜重點五：敷面膜時長

有的女生以為敷面膜時間愈長，肌膚吸收精華愈多。MisoJeong指雖在敷一段時間後，面膜精華依然多，多少或會感可惜，但敷過時的話，肌膚水分會被面膜倒吸，使肌膚變乾，加速老化問題。因此，她建議敷面膜不應超過15分鐘。

【面膜】敷面膜重點六：補水周期

至於每周的使用次數，她認為如果每天敷一次，高功能性面膜或會誘發肌膚問題。她亦指出，肌膚周期為28天，而每個周期間，最好使用同一功效的護膚品，如用補濕面膜的話，該段時間也要用補濕產品。

除了敷面膜的做法，面膜的功效和成分同等重要，以下為大家分享6款面膜，在功效上各有不同。▼▼▼

【2022面膜推介】Dr. Plant 積雪草鎮靜肌膚面膜 (Dr. Plant)

2022面膜推介一：Dr. Plant 積雪草鎮靜肌膚面膜 $88/7pcs



積雪草有效紓緩肌膚，增強扺抗污染能力。紙面膜感覺水潤舒適，敷後肌膚輕微透光，締造健康膚色。典型面膜一般較方便，撕走後不用清洗，適合偷懶時用。

【2022面膜推介】Kiehl's 醫學維C亮白保濕精華面膜 (Kiehl's)

2022面膜推介二：Kiehl's 醫學維C亮白保濕精華面膜 $400/5pcs



這品牌素來口碑度高，面膜則蘊含革命性活性維他命C，有助美白肌膚，同時透明質酸可以提亮肌膚，讓整體更顯白。

【2022面膜推介】Borghese 美膚泥漿 - 牛油果清爽配方 (Borghese)

2022面膜推介三：Borghese 美膚泥漿 - 牛油果清爽配方 $400/7.5oz



敷泥膜時間一般較敷紙面膜的短，而且有助去除角質。每次使用Borghese泥膜後，肌膚都較光亮和嫩滑，非常適合每周使用兩三次作定期保養。

【2022面膜推介】Caudalie 速效抗倦排毒面膜(IG@caudalie)

2022面膜推介四：Caudalie 速效抗倦排毒面膜 $240/75ml



日常有不少錯誤的生活習慣，使毒素聚積並影響膚質。Caudalie面膜採用高達99%純素成分，可以去除角質，同時刺激肌膚微循環，配合按摩有效排毒，用後肌膚顯白，並略帶紅潤感覺，非常值得推介。

【2022面膜推介】KAZUNA x Elysia Redoleo 微電流晶片電子智能面膜(kazuna)

2022面膜推介五：KAZUNA x Elysia Redoleo 微電流晶片電子智能面膜 $1,799



若然預算較高，可選擇購買面膜機，促進肌膚吸收更多精華，讓自己留在家中，也能體驗美容院般的效果。KAZUNA的5D晶片面膜利用ATP技術，讓營養抵達深層肌膚，並透過微電流促進血液循環，幫助刺激膠原蛋白生成，讓肌膚更顯滑嫩緊緻和年輕。面膜的效果非常顯注，用後肌膚水分飽滿度有所提升，看來更具精神。

【2022面膜推介】est Biomimesis Veil Diffuser 噴膜器 + Biomimesis Veil Potion 化妝液 (IG@est.hk)

2022面膜推介六：est Biomimesis Veil Diffuser 噴膜器 + Biomimesis Veil Potion 化妝液 $4,530



有用過est護膚品的女生，都知品牌走實用路線，包裝一般不算出眾，但卻有著不俗的護膚效果，令人被深深迷住。這部噴膜器需配合化妝液、在塗完所有護膚品後用，透過噴出來的絲膜緊緊包住肌膚，並將所有營養鎖進肌膚內，以增強護膚效果。而配合化妝液使用的話，功效更為顯著，肌膚翌日觸感嫩滑，毛孔也有所改善。

此外，這部機亦可在塗底霜後用，透過形成一道保護層，抵禦化妝品和空氣污染直接傷害肌膚，而在下班後，亦可輕輕利用指腹力捽出絲膜，這樣便能縮短卸妝時間。不過，需注意的是，由於絲膜留在水渠易造成淤塞，因此每次用完的絲膜都需丟進垃圾桶內。