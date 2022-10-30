張柏芝仿妝8步完成！八、九十年代港星「骨感妝容」再掀熱潮

眾所周知，八、九十年代盛產美女港星，其中張柏芝、朱茵、林青霞、李嘉欣、周慧敏和邱淑貞等美貌更是驚為天人。然而這些公認的大美人不只風靡當代亞洲，時至今日，她們在年輕一代心中的女神地位也歷久不衰。最近一位網紅於小紅書（@A-wen）就分享了以張柏芝為模版的復古港風「骨感妝容」，只需要8個步驟，不但能達致小臉效果，還能讓五官更立體精緻，一起來看看吧！



八、九十年代盛產美女港星，其中張柏芝、朱茵、林青霞、李嘉欣、周慧敏和邱淑貞等美貌更是驚為天人。

張柏芝仿妝 | 1、底妝

「骨感妝容」的精髓是晶瑩剔透感，因此底妝要上得輕薄一點，看起來才會有透亮白淨、楚楚可憐和「一觸即破」的感覺。我們可以選擇較貼服的粉底液，沾上少量，然後慢慢推開，再用美妝蛋輕輕按壓，好讓它緊貼在皮膚上。

一位網紅就分享了以張柏芝為模版的復古港風「骨感妝容」。（小紅書 @A-wen )

張柏芝仿妝 | 2、修容

修容是此妝最重要的部分，本身是菱形臉的女生骨感比較明顯，較有優勢。我們可以選擇「液體修容」，因為它的畫線效果更加明顯，就算是臉部輪廓較扁平的女生也能輕鬆駕馭。首先，將眉骨的尾端定位為轉折點，往上延伸至額頭，往下連接眼尾，畫出一條轉折線，讓額頭更立體。

「液體修容」的畫線效果更加明顯，臉部輪廓較扁平的女生也能輕鬆駕馭。（小紅書 @A-wen )

然後在眉骨垂直往下找到顴骨，順著顴骨畫一條斜線以收窄臉型。接著，在兩側眼頭和鼻樑之間畫一個C字，到鼻翼，修出一個盒型鼻的感覺。下巴或顎骨線條不夠俐落的女生可以沿着下頜骨邊緣畫一條線，視角上縮小下巴。把所有需要修飾的部位都畫上線條之後，用美妝蛋把它推開，面部輪廓就會變得更立體了。

張柏芝仿妝 | 3、提亮

打亮主要是讓臉部高光位置更有光澤感，進一步提升五官立體感。市面上有很多不同款式的打亮用品，譬如：打亮粉餅、修容盤等。但相比起這些，高光膏、打亮棒的膏體效果最明顯，颜色也比較厚重，因此需要先用毛掃蘸取，在手背上推開數遍，再塗上臉。

打亮讓臉部高光位置更有光澤感，進一步提升五官立體感。（小紅書 @A-wen )

首先在額頭骨的最高點畫一條橫線，延伸至眉骨和鼻根中間，鼻頭也要沿著邊緣畫一道線，眼窝處則畫上兩個C。接着從眼尾向上斜畫一條線連接太陽穴，鼻翼兩側也需要提亮以收窄鼻樑，法令紋的部分也可以用提亮代替遮瑕。然後，同樣的用美妝蛋拍均勻就可以了。

從眼尾向上斜畫一條線連接太陽穴，鼻翼兩側也需要提亮以收窄鼻樑。（小紅書 @A-wen )

張柏芝仿妝 | 4、二次修容及提亮

剛才的修容和提亮效果不足夠，我們可以進行二次修容和提亮。這次我們用「粉狀修容」把需要加深的地方再補一下，像是眼頭貼近鼻樑的部分、眼窩、眉骨、鼻樑。最後換一把精细的鼻影刷來修飾鼻頭和鼻翼，再用高光粉餅在眉骨、眼頭、鼻樑中段、鼻頭以及人中位置再次打亮。

剛才的修容和提亮效果不足夠，我們可以進行二次修容和提亮。（小紅書 @A-wen )

張柏芝仿妝 | 5、眉毛

眉毛方面，八、九十年代香港女明星的眉型一般是微微上揚，眉峰清晰可見，但不太浮誇，纖幼而濃密。我們可以根據自己眉骨的形狀，在眉頭往下畫一條線，並在眉峰高一點的位置標出眉毛的最高點，方便及後用眉粉填充空隙。

根據自己眉骨的形狀，在眉頭往下畫一條線，並在眉峰高一點的位置標出眉毛的最高點。（小紅書 @A-wen )

眉粉選色方面，我們盡量不選顏色太重太深的，淺啡色會是不錯的選擇。選定之後，我們用眉刷沾取眉粉，把畫出來和原生眉毛之間的空洞填滿。之後再用遮瑕膏修飾眉毛底下邊緣部分，使眉毛線條更俐落，弧度更清晰。最後用液體眉筆在眉頭畫幾根眉毛，塑造野生眉的自然感覺，並用眉刷把眉毛梳整齊就可以了。

張柏芝仿妝 | 6、眼妝

大地色眼影盤絕對是最百搭萬用的，也不挑膚色臉型，亦同樣適用在復古港風妝容上。首先用米色在上眼皮大面積上色作為底色，接着用粉棕色畫在眼周圍，並以深棕色填充雙眼皮與上眼線之間的皺摺。下眼皮則用粉肉色打底，並用胭脂加深顏色與妝感，打造惹人憐愛又年輕無敵的好氣息。

大地色眼影盤絕對是最百搭萬用的，也不挑膚色臉型。（小紅書 @A-wen )

再來，我們可以拿臥蠶筆沿着内眦往下畫，用遮瑕把臥蠶底下的部分提亮。再拿跟膚色相近的遮瑕筆暈染臥蠶。然後，沿着睫毛根部畫眼線，眼頭向下，眼尾往上提，眼尾不要拖得太長。下眼線則用棕色眼影沿着睫毛根部輕畫一下，再刷上睫毛膏就好了。

張柏芝仿妝 | 7、腮红

用「輕戳」的方式把胭脂上在顴骨的部分，然後把高光横掃在鼻頭上提亮。（小紅書 @A-wen )

舊時的胭脂不太濃，偏自然的感覺，選擇幼嫩一點的蜜桃粉紅色就最適合不過了。用「輕戳」的方式把胭脂上在顴骨的部分，然後把高光横掃在鼻頭上提亮，就能進一步還原港風妝容，使皮膚看起來更精緻、白裡透紅。

張柏芝仿妝 | 8、唇妝

使用奶茶裸色唇線筆勾勒出唇型，再塗上橘紅色的唇泥。（小紅書 @A-wen )

搭配大地色系的眼妝，我們可以一貫使用奶茶裸色唇線筆勾勒出唇型，再塗上橘紅色的唇泥，將透明唇油點在唇峰打造水光感。