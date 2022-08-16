大眼妝教學︳超簡易貓眼妝畫法獨門秘訣　5小撇步雙眼瞬間放大2倍

大眼妝教學︳眼睛是靈魂之窗，一個人的年齡、精神狀態很容易反應在眼睛上，甚至有研究顯示，大部分人第一次見面都是先看眼睛的，因此很多女生都渴望有一雙美麗動人的大眼睛，但是看著鏡子裡的自己越多，往往發現更多美中不足的小瑕疵。不過女孩們再也不用羨慕別人了！其實一些簡單的眼妝步驟就能讓你彷彿擁有天然的眼睛。一名26歲的中國籍女生以全日語在社交平台(IG@meili_diary)上分享自己的獨家美妝攻略，大受歡迎。近日分享的兩倍放大貓眼妝更受觸目，一起來看看她有什麼獨門秘訣吧！



大眼妝教學︳雙眼瞬間放大2倍的貓眼妝畫法。（IG @meili_diary）

大眼妝教學︳步驟1： 畫臥蠶

她總括了幾個貓眼妝重點，首先，我們要在下眼皮底下畫臥蠶。我們可以使用淺啡色的眼線筆，輕輕描繪臥蠶的大概形狀和陰影。然後，可以在下眼皮，塗上米色眼影，用作提亮臥蠶。其中值得注意的地方是，眼珠底下的位置應該是最突出和明顯的，所以那個位置可以上最多的閃粉。讓臥蠶看起來更立體。

大眼妝教學︳臥蠶正確畫法。（IG @meili_diary）

大眼妝教學︳步驟2： 塗上眼影和畫眼線

其次，可以大範圍的在眼周塗上眼影，然後畫上下眼線，並利用細小扁平的陰影掃將深棕色陰影重點落在眼尾下方的位置，進一步放大眼睛。

大眼妝教學︳完妝的整體效果。（IG @meili_diary）

大眼妝教學︳步驟3：畫外眼線

現時只剩下外眼線和睫毛膏的部分，在外眼線方面，帖主建議我們使用眼線膠筆在眼尾畫上一條微微向上彎的頂線，再畫一條眼尾角拉上的底線，將兩者接合上，並在填密睫毛之間的空隙，一條完美的上眼線就這樣完成了！

大眼妝教學︳眼線和睫毛膏的畫法。（IG @meili_diary）

大眼妝教學︳步驟4：塗睫毛膏

在畫睫毛膏的時候，很多女生都會直接扭開睫毛膏的蓋子，把它刷在睫毛上。其實這也不是不行，但如果你追求的是更自然、睫毛根根分明的俐落妝感，以下的小技巧可能非常適合你。在塗抹睫毛膏之前，我們可以上下重複摩擦睫毛掃幾遍，將多餘或結塊的睫毛液弄走或弄散。把睫毛掃抽出來的時候，可以輕輕折疊刷子，這樣塗起來會比較順手，而且刷子後面部分，棒子上的睫毛液也不容易沾到眼角附近的皮膚。

大眼妝教學︳步驟5：塗腮紅

最後，我們可以在眼睛下方塗上腮紅，瞬間可愛感爆登！楚楚可憐的水汪汪眼睛，配上貓眼又不失美艷霸氣，真的讓人難以招架啊！

大眼妝教學︳雙眼瞬間放大2倍的貓眼妝完成圖！（IG @meili_diary）

資料來源︰IG@meili_diary