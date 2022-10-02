「熱熔膠眼淚妝」風靡日本女高中生！刷新網民認知：不懂欣賞

俗稱「JK」的日本女高中生，向來是熱衷「扮靚」的一群，而且一直走在潮流尖端。近日網上掀起一股JK「熱熔膠眼淚妝」熱潮！驟眼一看像極了將「熱熔膠」滴在臉上，製造出立體又微微透明和乳白之間的淚珠，讓人不禁疑惑，這樣不會燙傷的嗎？



近日網上掀起一股JK「熱熔膠眼淚妝」熱潮。（Twitter）

其實，這群女高中生們沒有直接把熱熔膠擠在臉上。這款空靈妝容的製作方式是首先將熱熔膠在不易沾黏的材質上擠出淚滴的形狀，也可以用工具加以塑形，等乾了之後再貼到臉上。而精隨所在是必須戴上浮誇的「大眼仔」隱形眼鏡，營造水汪汪大眼潸然淚下的感覺，十分惹人憐愛。

將熱熔膠在不易沾黏的材質上擠出淚滴的形狀。（Twitter）

乾了之後再貼到臉上。（IG @griiiiz）

日本一節目《NINO桑》嘉賓－人稱「女高中生社長」的年輕創業家椎木理佳表示，女高中生喜歡與眾不同，但又害怕自己追不上潮流，所以會自己動手做特別的東西，來提高原創性。不過一旦有人發現那樣東西爆紅了，其他人也會想要緊貼這個潮流。

一旦有人發現那樣東西爆紅了，其他人也會想要緊貼這個潮流。（Twitter）

JK們為了追求楚楚可憐的妝感，不惜用上原來不適合當化妝品的物料塗在臉上。日本則有記者訪問了製作熱熔膠的公司，詢問了關於熱熔膠的危險性，包括「它是否真能一直接觸皮膚？」而得到的答案是「不建議」！熱熔膠公司表示，長期將熱熔膠貼在臉上很有可能會造成皮膚紅腫和過敏，因為熱熔膠的設計本來就是給製作手工藝、黏接物品專用。

JK們為了追求楚楚可憐的妝感，不惜用上原來不適合當化妝品的物料塗在臉上。（IG @asm_ing.104）

許多網民看到這個「刷新認知」的妝容後都紛紛表示自己已經不懂時尚了，有些網友發揮創意，幽默表示熱熔膠仿眼淚很像蠟筆小新裡面的鼻涕星人「阿呆」，有的更大開黃腔：「不說我還以為是謎片場景…」，笑言可能是自己不太瞭解日本女高中生文化。

有網友表示熱熔膠仿眼淚很像蠟筆小新裡面的鼻涕星人「阿呆」。（《蠟筆小新》截圖）