眼影推介｜實試3款人氣眼影盤　粉質細膩不飛粉上班日常輕鬆駕馭

眼影推介2022｜疫情接近3年多，口罩已經不知不覺成為我們日常的必需品，而口罩會把半張臉都遮蓋住，正因如此別人注視你的焦點全鎖定眼睛上。要美美外出見人約會，眼妝正是成為整體妝容焦點。至於今年的眼影色趨勢有別於過去，加上 Y2K 風格強勢席捲時尚圈，各大品牌都推出飽和度高兼濃郁色彩的眼影盤。

《01女生》記者為大家試用了3款不同色調的眼影盤，分別是 Gucci Flora 眼影盤、Charlotte Tilbury 水泥眼影盤及 ADDICTON #007 四色眼影盤，讓大家畫出不同風格造型的眼妝，立即看看記者用後感，挑選適合妳的眼影盤吧！



眼影推介2022｜《01女生》記者試用了3款實用眼影盤！（夏子婷 攝）

眼影推介2022｜Gucci Beauté Des Yeux Gorgeous Flora眼影盤 HK$1,285

是次是記者首次接觸 Gucci 的美妝產品，首先第一眼已經被具有設計感的包裝外觀所吸引，在視覺上深深感受到品牌的用心。今次所試用是品牌今年新推出的 Gucci Flora 眼影盤，包裝外觀用心外，眼影色彩的部份甚有驚喜，看似難控制的色彩竟然輕鬆畫出百搭日常眼妝。眼影粉質細膩度及顯色度都是不錯，且上眼效果延展度亦十分強，新手使用亦毋須擔心畫不好顯髒！

眼影推介2022｜Charlotte Tilbury THE ROCK CHICK HK$440

Charlotte Tilbury 向來四色眼影盤系列都極具人氣，而記者今次試用的是 Luxury Palette 系列的 The Rock Chick，水泥色調的眼影盤絕對是女生必備。Charlotte Tilbury 這款水泥色調眼影盤相當易控制，上眼顯色度高又不會過份浮誇。上眼前建議少量多次把眼影均勻地推開，免得化出「熊貓眼」。若果出席派對想打造魅力電眼煙燻妝，Charlotte Tilbury 這款眼影也適合亞洲人，既自然又輕鬆駕馭煙燻妝。

眼影推介2022｜ADDICTON 007 Hidden Copper HK$450

最後一款是 ADDICTON #007號的眼影盤，記者作為 ADDICTON 的忠粉當然要推介給大家。看到許多日本妹子大力推介 ADDICTON 的眼影，又不時看到 ADDICTON 的眼影高踞眼影排行榜三甲內。記者一到日本旅行，就無法忍手瘋狂入手ADDICTON的眼影。至於這款眼影色調簡直是輕鬆打造透明感日系妝容，配色充滿溫柔感，粉質十分細膩不飛粉，閃片也不誇張。不論是上班、日常還是約會都百搭。最重要是眼影顯色度不算高，隨便化也不會「炒車」，對新手絕對友好！