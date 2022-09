實試5款防水遮瑕膏　透薄貼服打造無瑕底妝　含保濕配方乾肌必試

防水遮瑕膏推介2022|如果你趕著出門口,在出門前只能選擇使用一種化妝品,你會選擇甚麼呢?對於愛美的記者而言,這道問題實在太難答了吧!如果要美美的見人,記者認為眉筆、唇膏及遮瑕膏缺一不可!記者經常為「熊貓眼」及臉頰兩邊的雀斑感到煩惱,到處尋找貼服度、持久力、遮瑕度兼備的遮瑕膏。在炎炎夏日,間中會進行水上活動,所以也會特意揀選具有防水、防油功效的遮瑕產品。

《01女生》記者試用了五款防水遮瑕膏,分別是 HOURGLASS VANISH™無瑕遮瑕液、Tarte Ultra Creamy 遮瑕液、MAKE UP FOR EVER 柔霧空氣遮瑕筆、HUDA BEAUTY 水遮瑕粉底棒及 benefit 完美柔滑遮瑕膏,立即看看記者用後感,挑選適合妳的防水遮瑕膏吧!



防水遮瑕膏推介2022|《01女生》記者試用了5款防水遮瑕膏!(石欣桐 攝)

防水遮瑕膏推介2022|HOURGLASS VANISH™無瑕遮瑕液 6ml HK$320

記者平日也是使用 HOURGLASS 的粉底液,特別欣賞其遮瑕力,今次試用這款無瑕遮瑕液也感到不失望,能夠有效遮蓋黑眼圈及色斑,打造完美無瑕底妝。遮瑕液質感較水感軟滑,塗上臉時相當易推開,效果亦十分均勻。有時鼻翼兩旁容易出現卡粉狀況,但這款遮瑕液就並無此問題,上臉效果透薄貼服。另外,這款遮瑕液的防水力高,即使進行水上活動後,妝容都沒有溶掉!

防水遮瑕膏推介2022|Tarte Ultra Creamy 遮瑕液 10ml HK$249

Tarte 的 Ultra Creamy 遮瑕液妝感貼服透薄,雖然相比起其他遮瑕產品,這款遮瑕液的遮瑕力不算最出色,但產品配方含有24小時保濕的眼霜,搽上臉後不乾燥,亦不用擔心會卡粉或展現細紋,不論是敏感肌、乾肌也適合使用!

防水遮瑕膏推介2022|MAKE UP FOR EVER 柔霧空氣遮瑕筆 9ml HK$260

MAKE UP FOR EVER 的柔霧空氣遮瑕筆持久度高,過了一整天底妝依然完整無缺。遮瑕液質感較厚身,略嫌有點難推開,但記者特別欣賞它的遮瑕度,有效遮蓋臉上瑕疵,連最困擾的毛孔痘印也能完美遮蓋。加上產品的抗水、抗油力強,即使在炎炎夏日時使用,也絕不溶妝。另外,產品的筆頭設計也值得一提,眼底位置較難上妝,但筆頭呈三角狀的尖端就有助沾取適量遮瑕液,細緻地為眼底修補瑕疵,令整個底妝完美無瑕。

防水遮瑕膏推介2022|HUDA BEAUTY 水遮瑕粉底棒 12.5g HK$320

記者本來對粉底棒不太有好感,因為感覺質感厚重、不夠透薄及難以塗抹均勻,但試過HUDA BEAUTY 這款水遮瑕粉底棒後,簡直是一試便愛上,而且頓時發現粉底棒絕對是懶人恩物!HUDA BEAUTY 水遮瑕粉底棒雖是膏狀質感,但塗抹上臉後發現是相當順滑、容易推開,輕易打造均勻底妝。粉底棒容易上色,所以遮瑕度也不差,粉底、遮瑕膏一支包辦,簡直是懶人們的最佳底妝之選!

防水遮瑕膏推介2022|benefit Boi-ing Cakeless柔滑遮瑕膏 5ml HK$195

benefit的眉部產品出色就眾所周知,初次使用這款Boi-ing Cakeless柔滑遮瑕膏,效果也不失望!產品水潤順滑易推開,搽上臉後亦不會太乾,但略嫌產品粉感偏重,上妝前建議加強全臉,特別是眼底位置的保濕,免得出現乾紋。產品價錢適宜,效果不差所以性價比高,小資女也適合入手!

遮瑕膏除了用作遮瑕及均勻膚色之外還有甚麼用處呢?記者亦會用作眼部打底,作為懶人一族的記者經常追求一物多用,所以很少會另外入手眼部妝前打底霜作眼妝打底,一般都會用遮瑕膏代替就好了!只要在眼瞼薄薄塗一層遮瑕膏,就能有助均勻眼部膚色之餘,亦能令眼影更顯色,大家也不妨一試!