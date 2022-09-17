實試5款防水遮瑕膏　透薄貼服打造無瑕底妝　含保濕配方乾肌必試

防水遮瑕膏推介2022｜如果你趕著出門口，在出門前只能選擇使用一種化妝品，你會選擇甚麼呢？對於愛美的記者而言，這道問題實在太難答了吧！如果要美美的見人，記者認為眉筆、唇膏及遮瑕膏缺一不可！記者經常為「熊貓眼」及臉頰兩邊的雀斑感到煩惱，到處尋找貼服度、持久力、遮瑕度兼備的遮瑕膏。在炎炎夏日，間中會進行水上活動，所以也會特意揀選具有防水、防油功效的遮瑕產品。

《01女生》記者試用了五款防水遮瑕膏，分別是 HOURGLASS VANISH™無瑕遮瑕液、Tarte Ultra Creamy 遮瑕液、MAKE UP FOR EVER 柔霧空氣遮瑕筆、HUDA BEAUTY 水遮瑕粉底棒及 benefit 完美柔滑遮瑕膏，立即看看記者用後感，挑選適合妳的防水遮瑕膏吧！



防水遮瑕膏推介2022｜《01女生》記者試用了5款防水遮瑕膏！（石欣桐 攝）

防水遮瑕膏推介2022｜HOURGLASS VANISH™無瑕遮瑕液 6ml HK$320

記者平日也是使用 HOURGLASS 的粉底液，特別欣賞其遮瑕力，今次試用這款無瑕遮瑕液也感到不失望，能夠有效遮蓋黑眼圈及色斑，打造完美無瑕底妝。遮瑕液質感較水感軟滑，塗上臉時相當易推開，效果亦十分均勻。有時鼻翼兩旁容易出現卡粉狀況，但這款遮瑕液就並無此問題，上臉效果透薄貼服。另外，這款遮瑕液的防水力高，即使進行水上活動後，妝容都沒有溶掉！

防水遮瑕膏推介2022｜Tarte Ultra Creamy 遮瑕液 10ml HK$249

Tarte 的 Ultra Creamy 遮瑕液妝感貼服透薄，雖然相比起其他遮瑕產品，這款遮瑕液的遮瑕力不算最出色，但產品配方含有24小時保濕的眼霜，搽上臉後不乾燥，亦不用擔心會卡粉或展現細紋，不論是敏感肌、乾肌也適合使用！

防水遮瑕膏推介2022｜MAKE UP FOR EVER 柔霧空氣遮瑕筆 9ml HK$260

MAKE UP FOR EVER 的柔霧空氣遮瑕筆持久度高，過了一整天底妝依然完整無缺。遮瑕液質感較厚身，略嫌有點難推開，但記者特別欣賞它的遮瑕度，有效遮蓋臉上瑕疵，連最困擾的毛孔痘印也能完美遮蓋。加上產品的抗水、抗油力強，即使在炎炎夏日時使用，也絕不溶妝。另外，產品的筆頭設計也值得一提，眼底位置較難上妝，但筆頭呈三角狀的尖端就有助沾取適量遮瑕液，細緻地為眼底修補瑕疵，令整個底妝完美無瑕。

防水遮瑕膏推介2022｜HUDA BEAUTY 水遮瑕粉底棒 12.5g HK$320

記者本來對粉底棒不太有好感，因為感覺質感厚重、不夠透薄及難以塗抹均勻，但試過HUDA BEAUTY 這款水遮瑕粉底棒後，簡直是一試便愛上，而且頓時發現粉底棒絕對是懶人恩物！HUDA BEAUTY 水遮瑕粉底棒雖是膏狀質感，但塗抹上臉後發現是相當順滑、容易推開，輕易打造均勻底妝。粉底棒容易上色，所以遮瑕度也不差，粉底、遮瑕膏一支包辦，簡直是懶人們的最佳底妝之選！

防水遮瑕膏推介2022｜benefit Boi-ing Cakeless柔滑遮瑕膏 5ml HK$195

benefit的眉部產品出色就眾所周知，初次使用這款Boi-ing Cakeless柔滑遮瑕膏，效果也不失望！產品水潤順滑易推開，搽上臉後亦不會太乾，但略嫌產品粉感偏重，上妝前建議加強全臉，特別是眼底位置的保濕，免得出現乾紋。產品價錢適宜，效果不差所以性價比高，小資女也適合入手！

遮瑕膏除了用作遮瑕及均勻膚色之外還有甚麼用處呢？記者亦會用作眼部打底，作為懶人一族的記者經常追求一物多用，所以很少會另外入手眼部妝前打底霜作眼妝打底，一般都會用遮瑕膏代替就好了！只要在眼瞼薄薄塗一層遮瑕膏，就能有助均勻眼部膚色之餘，亦能令眼影更顯色，大家也不妨一試！