60歲關之琳美貌跟40年前幾乎無變？4大凍齡法、美腿靠做這運動？

【關之琳｜凍齡】舊時不少電影都見關之琳的身影，雖經時間洗禮，但這位一代美人的美貌和氣質，卻依然保持得住。關之琳日前年齡迎來一個甲子，雖然息影多年，但她仍保持美好體態，於社交平台上載短片，展示白滑美腿。好友楊小娟亦分享兩人合照慶生，可見兩人幾乎不見老態，看來像年輕20年，讓人不得不佩服她們的保養功夫。對此，關之琳早年也有分享自已的凍齡法，大家不妨從中偷師。



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【關之琳｜凍齡】關之琳日前迎來60歲生日。(影片截圖)

【關之琳｜凍齡】好友楊小娟分享與關之琳慶生的合照。(影片截圖)

【關之琳｜凍齡】關之琳與舊時美貌依然。(《甜生廿四味》劇照)

關之琳凍齡法一：每天行樓梯半小時



相信不少女生在保養時，都曾遇過瓶頸或做錯方法。關之琳曾在專訪提到，自己以前經常游水，但後來因池中的氯氣，令肌膚和髮質轉差，結果轉做其他運動。她指出，現時都會每天在樓梯機上走半小時，以助燃燒脂肪，並促進新陳代謝。此外，行樓梯亦可鍛鍊臀部肌力，有韓國節目更曾實試，成功在連續3周後，體重由68公斤減至47公斤，成效超高。

【關之琳｜凍齡】關之琳分享白滑美腿。(關之琳抖音)

關之琳凍齡法二：睡前5小時不進食



關之琳曾在訪問中說過，如果消化系統好，「代表身體狀況至少一半以上沒問題。」由此可見，她非常注重飲食養生，不會為減肥而減肥，平日攝取益腸胃食物，亦會在睡前5小時不進食，以減輕胃部負擔。由於睡覺時不需太多能量，部分食物會轉成脂肪，專家Satchin Panda指出，這會減弱燃燒脂肪的能力，間接引致肥胖問題，因此睡前數小時不進食的話，可以減少肥胖問題。

【關之琳｜凍齡】關之琳注重潔膚保養。(關之琳微博)

關之琳凍齡法三：深層卸妝清潔



要減少肌膚負擔，清潔和卸妝非常重要。關之琳曾在專訪指，會重視卸妝，除用護膚卸妝膏和洗面乳，亦選用柔軟質感的洗面刷，去除表面角質及殘餘化妝品，以減少毛孔堵塞。她其後再用含水量高的護膚品，滋潤肌膚，同時可以提升肌膚吸收，讓護膚品有更好的效用。

【關之琳｜凍齡】關之琳認為開朗心境很重要。(關之琳微博)

關之琳凍齡法四：保持開朗心境



保持身心愉快，可降低體內皮質醇水平，避免免疫系統失調及肌膚發炎。關之琳曾在訪問時表示，自己個性樂觀，會選擇忘記不開心的事，腦內只保留開心片段，「因心境對外貌影響甚大。」她認為生命無常，故要珍惜每分每秒、身邊每個人和世上的每件事。正因其知足常樂的個性，而養出好膚質，多年來依然保持年輕感覺。