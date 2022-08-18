54歲伊能靜與20歲兒子合照似姊弟　美魔女分享7大凍齡秘笈

【伊能靜｜凍齡美魔女】曾有人說女星都有個時限，當年輕不再時，魅力也相對下降。不過，庾澄慶前妻伊能靜雖年屆54歲，看來相當年輕，甚至日前與20歲兒子合照，令人驟眼看以為是姊弟，非常誇張。伊能靜多年來，一直保持美貌，連肌膚也看來白皙，可見出其在保養方面一絲不苟。這位美魔女亦不會私藏凍齡秘密，以下的6個方法，大家不妨筆記起來。



伊能靜日前分享與兒子的合照。(微博圖片)

伊能靜10年前照片，與現時零差別。(視覺中國)

【伊能靜｜凍齡美魔女】凍齡方法一：伊能靜的最佳保養時間



所謂「一白遮三醜」，亮白肌膚有效修飾臉上的瑕疵，令人看來更年輕。因此伊能靜非常注重全身美白，曾說過會每天泡浴，促進新陳代謝，同時加入牛奶泡澡劑，讓肌膚更滋潤和美白。此外，伊能靜還會在浸浴期間，於頭髮上塗護髮膜並包起來，加強髮絲吸收營養的能力，讓髮絲更顯順滑光亮。

伊能靜雙眼依然保持有神。(IG@annieyi0304)

【伊能靜｜凍齡美魔女】凍齡方法二：精油水敷眼



雙眼是靈魂之窗，但隨歲月流逝，脆弱的眼周肌膚會變得缺少彈性，令細紋和眼袋更顯現，看來有皇疲倦感。由於伊能靜演出時需化濃妝，易對肌膚造成壓力，因此她都會用精油敷眼。伊能靜曾分享自己會在盆內加熱水，然後滴2至3滴薰衣草精油，再將毛巾浸濕後扭乾，最後暖敷雙眼約3分鐘，這樣不僅可以減淡黑眼圈，還有效舒壓，使雙眼更有神。

【伊能靜｜凍齡美魔女】凍齡方法三：平民身體保養好物



由於女生隨年紀水分流失愈多，故伊能靜在保濕方面都做足功夫。除了面部保養，她也會使用具保濕作用的身體產品，而且價錢都很親民，曾在小紅書上，分享自己會用凡士林身體乳、Dove滋潤乳霜、Noreva12%果酸身體乳和AA Skincare身體緊緻按摩油。如果想擁有伊能靜般的白滑肌膚，大家不妨試用一下。

【伊能靜｜凍齡美魔女】凍齡方法四：不吃生冷食物逾30年



伊能靜在飲食方面非常養生，她曾在訪問中透露，自己沒有吃喝生冷食品逾30年，而且凡從雪櫃內拿出來的飲料，都不會直接飲用，例如汽水，她都會放置在室溫位置。她解釋冰冷食物會令血管收縮，不僅對女生而言不太健康，而且還會減慢人體代謝，加速老化，因此各位女生最好不要吃太多冰冷食物了！

伊能靜的身材也保持得很好。(IG@annieyi0304)

【伊能靜｜凍齡美魔女】凍齡方法五：每周戒糖一天



不少健康網站都提到，精緻澱粉不帶有其他營養，容易影響內分泌，並轉成脂肪積聚體內。因此伊能靜都會以番薯和藜麥取代澱粉，並且每周都會選一天戒糖，只吃水煮蔬菜和瘦肉，讓體內血糖水平回復正常狀態。伊能靜同時指出，由於葡萄糖分較高，故日常幾乎不吃，並會選擇較健康的莓果類吃。

伊能靜擁有一對白滑的11字美腿。(IG@annieyi0304)

【伊能靜｜凍齡美魔女】凍齡方法六：大腿拍打法練美腿



對於保養身材方面，伊能靜曾在小紅書分享自己的瘦大腿方法。她指出自己會用瘦身霜按摩大腿。由於大腿後側易囤積脂肪和橙皮紋，令人看來鬆弛和起皺，故她都會配合按摩和拍打大腿，讓瘦身霜更易吸收體內，加強瘦大腿的效用。